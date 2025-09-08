Espana agencias

Hazte Oír pide al juez del 'caso Leire Díez' citar como testigos a Patxi López y al abogado de Puigdemont

La acusación popular que ejerce Hazte Oír ha solicitado al juez del denominado 'caso Leire Díez' que interrogue como testigos al diputado socialista Patxi López y al abogado del ex presidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, al considerar que es necesario para averiguar si era "una militante más" o actuaba en nombre del PSOE o del Gobierno en su búsqueda de información sobre causas que afectaban al partido.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Hazte Oír se dirige al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, en base a una serie de informaciones periodísticas.

En el caso de Boye, la asociación alude a una entrevista publicada por 'La Razón', donde "admite que en los últimos 12 meses se reunió con la investigada, que ésta trabajaba en línea directa con el PSOE y el Gobierno --es evidente que Boye no se habría reunido con una simple militante a título particular-- y que estaba buscando información".

"De hecho, indica en la entrevista que la versión oficial sobre que Leire Díez actuaba por su cuenta y como militante a título particular no es cierta, indicando que será precisamente una cuestión a aclarar por la Justicia", expone Hazte Oír.

Respecto a López, menciona otra entrevista de 'Okdiario' a Díez donde dijo que "es el militante del PSOE al que más veces había visto y con el que más había coincidido, admitiendo que lo 'conoce bastante', y siendo ambos del mismo pueblo (Portugalete)".

Con todo, para la acusación popular "resulta obvio" que la declaración de Boye y López "podría arrojar luz sobre la conducta de la investigada en lo relativo a sus intentos de obtener información para sabotear los procedimientos penales que afectan a los intereses del PSOE, así como para determinar si actuaba meramente como una militante, tal y como ella alega o si, tal y como parece, actuaba como enviada del PSOE y de miembros del Gobierno".

Hazte Oír considera que esto último "sería de gran relevancia para acreditar su capacidad para influir sobre funcionarios públicos y los elementos del delito de tráfico de influencias que en esta causa se investiga".

