Espana agencias

Sumar considera positiva la reunión entre Illa y Puigdemont y cree que es un éxito del diálogo en Cataluña

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha calificado de positiva la reunión prevista este martes entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, que vincula con la política de desjudicialización del conflicto catalán con la Ley Amnistía y los indultos a los líderes independentistas.

En rueda de prensa este lunes en Madrid, ha señalado que este encuentro forma parte de la "normalidad" del diálogo político en Cataluña, en el que su espacio lleva trabajando desde hace mucho tiempo.

"Es un síntoma de normalización de las relaciones políticas en Cataluña que, en el fondo, también es el éxito de la política del diálogo, de los indultos, de la amnistía que hemos impulsado desde el Gobierno", ha ahondado el también titular de Cultura.

Aparte, ha recordado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya tuvo una reunión con Puigdemont en Bruselas a principios de la legislatura. "Siempre nos van a encontrar dialogando con todo el mundo y ver escenas y reuniones que se produzcan entre actores políticos siempre será positivo", ha concluido.

REUNIRSE CON PUIGDEMONT ES "NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA"

También se ha referido a este asunto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha apoyado la reunión del presidente de Cataluña y del líder de Junts al considerarla como parte de "un proceso de normalización democrática".

Durante una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, Díaz ha defendido el encuentro entre los políticos catalanes porque "el señor Illa ya lleva tiempo en la Generalitat".

Además, ha asegurado estar dispuesta a reunirse "con todo el mundo", incluyendo a Puigdemont, como ya ha hecho en otras ocasiones, aunque ha negado que haya una fecha para reunirse con el líder independentista.

"Si me voy a reunir con el señor Puigdemont, lo diré como hago siempre, vamos. Pero he tomado una decisión que a veces me pregunto a mí misma si es correcta o no, que es no dialogar con la extrema derecha", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ayuso critica que Illa pase "al ataque sin pudor y sin ética" y carga contra su "vergonzosa reunión" con Puigdemont

Ayuso critica que Illa pase

La Princesa Leonor ingresa en la Academia del Aire para convertirse en piloto

La Princesa Leonor ingresa en

Díaz reconoce que la suma de siglas no es suficiente para volver a gobernar: "Necesitamos animar al pueblo progresista"

Díaz reconoce que la suma

Sumar exige al PSOE coherencia en la lucha contra el cambio climático y censura la política de ampliar aeropuertos

Sumar exige al PSOE coherencia

Andalucía rechaza una condonación de deuda que es una "trampa" y "maquillaje contable" por exigencia del independentismo

Andalucía rechaza una condonación de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Unos encapuchados asaltan a menores

Unos encapuchados asaltan a menores migrantes cerca del centro de acogida del distrito madrileño de Hortaleza

Indemnización de 20.000 euros para un paciente que sufrió daños neurológicos tras no ser tratado del déficit de vitamina B12 que le detectaron el hospital

Salvador Illa se reunirá con Puigdemont en Bruselas

La Policía de Indonesia apunta a un empleado del hotel en el que se alojaba como principal sospechoso de la muerte de Matilde Muñoz

Procedente el despido de un gerente de Mercadona que participó en un encierro estando de baja por artrosis en la cadera

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 1 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Un presunto ataque de interferencia rusa dejó sin GPS al avión donde viajaba Von der Leyen: tuvieron que utilizar mapas en papel para aterrizar

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 1 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El caso Dani Olmo vuelve

El caso Dani Olmo vuelve a escena: está inscrito gracias a la resolución del CSD, pero hoy podría quedarse fuera

Quién es Juan Lebrón, el deportista al que Vinicius le dedicó su gol ante el Mallorca

La nueva vida de la Villa Olímpica de París: reforman el edificio y lo convierten en una residencia de estudiantes

La mano derecha de Topuria se une a McGregor: “Me pidió si podíamos entrenar y le dije que me gustaría”

De San Sebastián a París: el viaje de dos jóvenes vascos de 810 kilómetros en patinete y un presupuesto de 100 euros