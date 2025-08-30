Vox compara al Gobierno de Mañueco con la "orquesta del Titanic" y le pide "arreglar lo que ha provocado"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha comparado la gestión de la Junta en la crisis provocada por los incendios con la "orquesta del Titanic" y ha instado al presidente del Ejecutivo autonómico a "arreglar lo que ha provocado".

Durante su intervención, el procurador ha reiterado sus críticas contra la "farsa del bipartidismo que ha Gobernado los últimos 40 años en España". "PP y PSOE han desarrollado un sistema que se ocupa de sus propios intereses, no de los intereses de la nación. Un sistema que lo han construido para mantenerse en sus puestos, en sus sillones, en su propaganda. Y no en las necesidades de los españoles. ¿Y qué es lo que pasa cuando desaparece el Estado? Lo hemos visto. Que aparece el pueblo. El pueblo salva al pueblo", ha argumentado.

Al hilo de las palabras, se ha preguntado dónde estaba el Estado cuando los habitantes les necesitaban para que su pueblo no se "quemara". "Pues se lo voy a decir, se lo voy a decir. El Estado estaba en 22 ministerios, en 36 secretarías de Estado, en 1.000 asesores del celón de la Moncloa, en 17 comunidades autónomas, en más de 170 consejerías, en más de 1.000 direcciones generales autonómicas, en 50 diputaciones, cabildos y consejos insulares. Ahí es donde estaba el Estado, ahí es donde estaban los impuestos de los ciudadanos, que no encontraban la protección del Estado cuando más lo necesitaban", ha abundado.

Palabras que le han servido para criticar al "heredero de los acuerdos del Diálogo Social de Juan Vicente Herrera" por escudarse en que había "duplicado" el presupuesto en prevención. "Entiendo que su experiencia en la empresa privada es poca, pero si una sección de una empresa privada dobla su presupuesto y a los tres años consigue la mitad del resultado que se le espera, ese señor se va a la puñetera calle", ha apostillado.

Por otra parte ha augurado que la batería de medidas para paliar los efectos de las llamas van a tener el mismo recorrido que las prometidas para la Sierra de la Culebra, plan que no se ha vuelto a actualizar desde diciembre del 2023, ha denunciado. "Ese es el futuro que le espera a las zonas que hoy han perdido todo. Ese es el futuro que le espera a esas zonas. Usted se ha plantado aquí sin el más mínimo atisbo de autocrítica, igual que lo ocupa de la Moncloa. Solo se ha preocupado de su imagen, de buenas palabras, pero ni una sola autocrítica", ha reprochado.

PROPUESTA PARA UNA EFICAZ PREVENCIÓN

Por último, ha entregado una propuesta al presidente de la Junta, recogiendo el guante de diálogo ofrecido por Mañueco durante su intervención.

Una propuesta que recoge aspectos como suprimir el "silencio administrativo desestimatorio" en materia de autorizaciones forestales, sustituyéndolo por "silencio positivo"; "eximir de autorización las prácticas de pastoreo, recogida de leña y biomasa, cortafuegos y desbroces de pequeña escala entre los vecinos del lugar"; o permitir "la libre comercialización de los productos recogidos del monte (leña, piñas, biomasa)".

"Igual que tiró al suelo nuestra propuesta de presupuesto, ha devuleto al ugier el papel para que me lo entregue. Este es el Gobierno actual de Castilla y León, y este es el presidente que viene a pedir diálogo y encuentro con el resto de los grupos", ha lamentado Hierro una vez terminado el pleno a los periodistas.