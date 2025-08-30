Espana agencias

La Global Sumud Flotilla partirá de Barcelona a Gaza con más de 20 barcos y más de 300 personas

Uno de los coordinadores de la Global Sumud Flotilla, el activista Saif Abukeshek, ha concretado que la flotilla que partirá el domingo de Barcelona superará los 20 barcos y las 300 personas.

En declaraciones desde el Moll de la Fusta de Barcelona, ha explicado que la previsión es que los barcos lleguen a Túnez el jueves 4 de septiembre, desde donde se sumarán otras embarcaciones.

Este sábado por la mañana entran los primeros barcos al Moll de la Fusta y por la tarde se empezarán a cargar con ayuda humanitaria.

Más de 500 personas están llegando a Barcelona para preparar la salida de la flotilla y también llegarán "buses de todas las provincias del Estado".

Desde el viernes hasta este domingo se celebran en el mismo Moll de la Fusta conciertos, talleres y charlas para apoyar esta iniciativa.

REIVINDICACIONES

Abukeshek ha recalcado que "la sociedad civil ha dicho su palabra claramente" y que son los políticos quienes deberían actuar contra el Gobierno israelí.

"Exigimos a los gobiernos que hagan su papel", ha dicho el activista, nacido en Cisjordania.

También ha asegurado que del Puerto de la ciudad han salido "armas para participar en el genocidio", por lo que han buscado que Barcelona sea la protagonista de este movimiento.

"Nosotros no sabemos qué va a pasar", ha dicho, pero asegura que volverán a organizarse a nivel internacional y que la lucha del pueblo palestino es hoy el eje contra las represiones, textualmente.

Según él, mientras "Israel siga por este camino sin tener ninguna respuesta, ninguna consecuencia, va a seguir actuando de esta forma y vamos a seguir viendo los nombres de personas muertas, asesinadas y bombardeadas".

ABRIR UN "CORREDOR HUMANITARIO"

Respecto a la ayuda humanitaria, ha explicado que lo que ellos pueden aportar es una cantidad "limitada" y que el objetivo final es que se abra un corredor humanitario para que los barcos que llevan ayuda puedan llegar.

"Lo que está pasando en Palestina no es un desastre natural, no es que no esté llegando material", ha dicho Abukeshek, que ha acusado al Gobierno de Israel de prohibir la entrada de una ayuda humanitaria que está a escasos kilómetros de la frontera, afirma.

En la flotilla participarán la activista Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (BComú), así como otros activistas, artistas y políticos, como el concejal de ERC en Barcelona Jordi Coronas, la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo y la coordinadora de Podemos Baleares y concejal de Palma Lucía Muñoz.

