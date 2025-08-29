Espana agencias

IU alerta de la "proliferación de agresiones fascistas" tras el ataque a un periodista y pide explicaciones al Gobierno

Por Newsroom Infobae

Guardar

Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, y del también diputado y coordinador general del partido, Toni Valero, ha registrado este jueves en el Congreso una iniciativa para advertir de la "proliferación de agresiones de grupos fascistas" y reclamar a los responsables del Ministerio del Interior que detallen qué actuaciones están llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de seguridad y la Fiscalía para evitar y perseguir "el auge de agresiones fascistas".

La formación, incluida del Grupo Parlamentario de Sumar, ha formalizado esta una pregunta escrita horas después de conocerse la agresión sufrida por el periodista Román Cuesta junto a su vivienda, difundida en redes sociales y que IU califica de "ataque planificado que pretende amedrentar a quienes investigan e informan de la implantación y acciones de grupos fascistas".

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Santiago y Valero reiteran la condena a este tipo de actuaciones y advierten de que cada vez más individuos y grupos fascistas "se sirven de las redes sociales para esparcir odio, señalar objetivos, estigmatizar a minorías y organizarse para cometer sus acciones". "La impunidad con la que actúan estos grupos conduce a una banalización de la violencia y alimenta su propagación", apuntan.

LA "CAZA AL MORO" DE TORRE PACHECO

Izquierda Unida señala además los "pogromos" ocurridos en julio en Torre Pacheco, en el que varias cuentas y colectivos llamaron en redes sociales a la "caza del moro" tras la brutal paliza sufrida por un hombre de 68 años que supuestamente le propinó un joven magrebí de 19 años, que ya fue detenido.

A juicio de la coalición de izquierdas, lo que luego ocurrió "evidencia que los grupos de ultraderecha son una amenaza real para la convivencia". Según subrayan, aquellos hechos tuvieron "repercusión mediática internacional", mientras que otros muchos acontecen "sin apenas generar atención mediática a pesar de su gravedad".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno gallego aprobará este viernes ayudas que cubrirán casas, viñas o granjas dañadas por los incendios

El Gobierno gallego aprobará este

Los Reyes trasladaron en Verín (Ourense) su "gratitud y reconocimiento" a los que lucharon contra los incendios

Los Reyes trasladaron en Verín

Bolaños censura el mensaje de Abascal contra 'Open Arms' y advierte de que los discursos de odio generan violencia

Bolaños censura el mensaje de

España protesta formalmente ante Rusia por el "inaceptable" ataque contra Kiev, que ya ha dejado una veintena de muertos

España protesta formalmente ante Rusia

Albares pide a la UE incrementar la presión sobre Israel para que "levante el bloqueo" en Gaza y acepte los dos Estados

Albares pide a la UE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal pide “hundir” el barco

Abascal pide “hundir” el barco de Open Arms: “Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo”

Ultras agreden al periodista de ‘Diario Red’ Román Cuesta a las puertas de su casa: “Les ha salido mal la cosa”

Albares convoca al encargado de negocios de la Embajada de Rusia tras el ataque contra la sede de la Unión Europea en Kiev

‘Dos tumbas’ el nuevo thriller de Netflix protagonizado por una abuela detective escrito por Carmen Mola

El “experimento de la cicatriz”: la prueba de que tu cerebro es tu peor enemigo

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 28 agosto

“Que no se te caiga el mundo encima”: lo que debes saber si el INSS te niega la incapacidad permanente

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Así puedes solicitar tus informes médicos para pedir la incapacidad permanente, según un abogado: ”Están obligados a dártelos”

La patronal de El Corte Inglés e Ikea pide implementar un plan de inmigración para cubrir 16.000 vacantes: el 80% de las empresas necesita trabajadores

DEPORTES

Así han quedado los cruces

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”

Jorge Vilda habla sobre la polémica con las habitaciones: “Las puertas estaban entornadas con el pestillo echado”

La FIFA cambia el horario de la final de la Champions: adiós a las 21 horas, se jugará a las 18

El ciclista Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, hospitalizado tras ser atropellado mientras entrenaba