El Gobierno vasco arranca hoy el curso político con la prioridad de la estabilidad, acuerdos y crecer en bienestar

El Gobierno Vasco arranca este jueves el nuevo curso político con la celebración del primer Consejo de Gobierno en el Palacio Miramar de San Sebastián, presidido por el Lehendakari, Imanol Pradales, con la pretensión de mantener la estabilidad en Euskadi, y fomentar los acuerdos y la colaboración.

Tal como dio a conocer Pradales hace escasos días tras reincorporarse de las vacaciones estivales, el objetivo es que Euskadi "siga creciendo como país y en bienestar", mediante el fortalecimiento del empleo de calidad, la seguridad, el acceso a la vivienda y los servicios públicos.

El fortalecimiento democrático en Euskadi y la cultura "de la ejemplaridad" son también unas constantes en el Lehendakari, que ya hace un año, en su primer Consejo de Gobierno tras su investidura, dio a conocer un decálogo "para el ejercicio ejemplar de la política". De hecho, con su impulso, se ha creado una ponencia en el Parlamento Vasco para mejorar "la calidad democrática". En paralelo, se quiere agilizar la Ley de Transparencia.

En este sentido, ha sido reiterada la preocupación de Imanol Pradales por la "crispación política" en el Estado, y el auge de autoritarismo y los movimientos extremistas en Europa y el mundo en general. Ante ello, se muestra convencido de que los vascos están "preparados para navegar en la incertidumbre" y pueden desplegar todas sus "fortalezas al servicio de Euskadi en el marco de un sólido proyecto europeo".

Tras presidir la reunión con los consejeros del Gobierno Vasco, que comenzará a las 10.00 horas, el Lehendakari explicará, en una comparecencia pública, los objetivos que se marcará el Ejecutivo para los próximos meses.

TRANSFERENCIAS

Una de las cuestiones esenciales para el Lehendakari y el Gobierno Vasco es culminar el traspaso de las competencias pendientes para completar el Estatuto de Gernika. Con el objetivo de acelerar las trasferencias, el Ejecutivo vasco seguirá "tomando la iniciativa", y una vez iniciado el curso político, remitirá al Gobierno del Estado la documentación sobre todas las competencias que quedan pendientes, tal como aseguró el Lehendakari después de reunirse con el presidente Pedro Sánchez en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación del pasado 15 de julio.

Entonces, el Lehendakari ya dio un toque de atención al Ejecutivo de Sánchez porque, pese a considerar que se ha avanzado en los traspasos, advirtió de que no ha sido suficiente para cumplir lo acordado. "El tiempo corre, el calendario nos interpela y el pacto obliga", avisó, para demandarle una mayor "resolución política". Antes de finalizar el año deberá celebrarse un nuevo encuentro de la comisión bilateral.

Tras avanzarse en la transferencia de la gestión del régimen económica de la Seguridad Social, un logro primordial para el Gobierno Vasco en una materia que "había permanecido cerrada a cal y canto con 46 candados", en palabras del propio Lehendakari, quedan por acordar la prestación por desempleo y el subsidio una vez agotado el paro, materias dependientes de la parte de Sumar del Ejecutivo central, y que completarían el primer paquete en esta materia.

Las Administraciones acordaron, por el momento, que pasaran a manos de Euskadi cuatro prestaciones no contributivas -tres prestaciones familiares y el subsidio especial por nacimiento-, así como la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar, un traspaso inédito en el Estado.

También está pendiente la creación una subcomisión de infraestructuras aeroportuarias que estudiará su viabilidad y las distintas fórmulas negociables para que Euskadi "coparticipe" en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos de interés general ubicados en Euskadi, compromiso adquirido también a mediados de julio.

ARANCELES

Otra cuestión pendiente para el Ejecutivo vasco es profundizar en el impacto económico en Euskadi del nuevo acuerdo arancelario acordado entre entre EEUU y la UE a finales de julio y que podría suponer un sobrecoste de 400 millones de euros para las exportaciones vascas.

El Departamento de Industria comenzará en septiembre las reuniones sectoriales para hacer un análisis y explorar si es necesario activar más ayudas, al margen de los 2.150 millones de euros anunciados en abril para ayudar a las empresas, después de que los nuevos aranceles de Donald Trump entraran en vigor el 7 de agosto.

El Gobierno Vasco ya aseguró que defenderá el tejido industrial de Euskadi y apoyará a los sectores afectados. El mantenimiento de los aranceles al acero y al aluminio en el 50% impacta en un sector estratégico como el de la siderurgia vasca.

BASQUE SEGURTASUN FOROA

Mientras el Pacto Vasco de Salud proseguirá con su cuarta y última fase después de que el 27 de junio se aprobaran los 24 documentos de líneas estratégicas, este nuevo curso cobrará protagonismo el Basque Segurtasun Foroa, el foro vasco de seguridad, presentado en Bilbao el 30 de junio de 2025.

Se trata de un proceso participativo sobre la seguridad integral que prevé concluir en un año con un diagnóstico compartido, después de que se celebren 31 sesiones en los tres Territorios históricos y en las 24 comarcas de Euskadi.

El tema de la seguridad en los últimos meses ha ganado terreno entre las principales preocupaciones de los vascos, mientras que la Sanidad, pese a seguir siendo una de las cuestiones que más preocupan a la sociedad, desciende en el ranking en los últimos meses, y la vivienda se coloca en primer lugar.

VIVIENDA

En materia de Vivienda, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana comenzará también este próximo mes el proceso de recuperación de 1.000 viviendas descalificadas como VPO, una decisión que considera "estratégica" y permitirá reforzar el parque protegido de vivienda de Euskadi, al mismo tiempo que se ingresan alrededor de 20 millones de euros, que se destinarán íntegramente a la construcción de nueva vivienda pública en régimen de alquiler.

Se trata de una medida de "urgencia" ante el tensionamiento del mercado de vivienda y el Ejecutivo comienza con una fase inicial limitada de 1.000 pisos para evaluar su impacto real.

Esencial será el proyecto de presupuestos que presente el Gobierno Vasco, que tiene garantizada su aprobación en el Parlamento Vasco con la mayoría que suman PNV y PSE-EE, socios en el Ejecutivo.

PARLAMENTO VASCO

El arranque definitivo del curso en el Parlamento Vasco será el 18 de septiembre, cuando se celebrará el pleno de política general, el primero para Imanol Pradales como Lehendakari.

En los próximos meses se centrará especialmente la atención en el trámite parlamentario de la proposición de ley del PNV para garantizar el conocimiento de euskera en el acceso al empleo público, y la de la EH Bildu para exigir de manera generalizada el conocimiento de esta lengua, aunque estableciendo excepciones tasadas.

Sin que haya llegado a la Cámara, se encuentra todavía en conversaciones entre el PNV, EH Bildu y el PSE-EE el nuevo estatus de autogobierno o reforma del pacto estatutario en Euskadi, aunque no se conoce cómo se encuentran en este momento las negociaciones.

Mientras parece haber acuerdo en torno al reconocimiento nacional de Euskadi, los socialistas mantienen como 'línea roja' el derecho a decidir que pretenden incluir las formaciones nacionalistas.