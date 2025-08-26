Espana agencias

El PP exige al Gobierno que "no abandone" la defensa de fronteras y aeropuertos "ante la actual crisis migratoria"

Por Newsroom Infobae

El Partido Popular (PP) ha solicitado la comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para exigirle que active todos los mecanismos nacionales y europeos disponibles para reforzar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la actual crisis migratoria que vive España.

"No se les puede abandonar en la defensa de la frontera en Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares o en los aeropuertos españoles", ha señalado este lunes la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso y diputada melillense, Sofía Acedo.

La integrante del comité Ejecutivo Nacional de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ha advertido de que España atraviesa una situación que "ha devenido en estructural", con dos rutas consolidadas: la atlántica hacia Canarias y la mediterránea, que en los últimos meses ha provocado un notable aumento de llegadas a Baleares y un repunte "cuadruplicado" de entradas irregulares a Melilla por vía terrestre respecto al año pasado.

La parlamentaria popular ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser "un Ejecutivo ausente" y de carecer de una política migratoria definida. "No hay política migratoria más inhumana que la que no existe. Le dan igual los inmigrantes como le dan igual todos los españoles", ha señalado.

Sofía Acedo ha indicado que el Grupo Popular reclamará este martes en la comisión permanente del Congreso de los Diputados conocer qué medidas se han puesto en marcha, los resultados de los acuerdos alcanzados con países africanos en los viajes oficiales del presidente del Gobierno y las políticas previstas para favorecer la integración de quienes ya residen en España. Además, ha destacado que exigirán responsabilidades por los expedientes de expulsión "que el Ministerio del Interior no ejecuta".

Acedo ha insistido en que la migración que necesita España debe ser "regular, vinculada al mercado laboral y que favorezca la integración", algo que, a su juicio, se consigue con contratos de trabajo y una planificación adecuada.

En cambio, ha lamentado que el Ejecutivo haya bloqueado las vías legales de entrada, lo que mantiene colapsadas oficinas de extranjería y paralizada la homologación de títulos extranjeros. "Desde el PP lo tenemos claro: queremos una migración ordenada, con flujos regulares, homologación ágil de títulos, migración circular y fronteras seguras", subrayó la parlamentaria, que ha reclamado activar todos los mecanismos nacionales y europeos disponibles para reforzar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

