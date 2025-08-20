Espana agencias

Rodrygo encabeza el entrenamiento de suplentes del Real Madrid

El equipo de Xabi Alonso reanudó la actividad en Valdebebas con la mira puesta en Oviedo, incluyendo a canteranos y a futbolistas como Antonio Rüdiger, ausente en el debut, y jugadores en proceso de recuperación física

Por Newsroom Infobae

Madrid, 20 ago (EFE).- El brasileño Rodrygo Goes, que se quedó sin jugar ningún minuto en el primer partido oficial del Real Madrid en la temporada, ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, encabezó el regreso al trabajo del equipo de Xabi Alonso este miércoles, con la mente puesta en la visita al Real Oviedo.

Los titulares del triunfo por la mínima (1-0) con el que el Real Madrid inició su temporada recibieron descanso en la vuelta a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Con intensidad trabajaron los suplentes más Antonio Rüdiger, que no pudo jugar ante Osasuna al tener un partido pendiente de cumplir del pasado curso tras su expulsión en la final de la Copa del Rey -que el conjunto merengue perdió ante el F.C. Barcelona (3-2)-.

Junto al central alemán, que podrá ser una de las novedades de Xabi Alonso en la próxima lista de convocados, se ejercitaron Dani Carvajal, Franco Mastantuono, Gonzalo García y Dani Ceballos, que entraron en diferentes fases de la segunda parte de la primera jornada liguera, más Fran García, Raúl Asencio, David Alaba y Rodrygo.

Tras un inicio en el gimnasio con trabajo de activación y de fuerza muscular, los jugadores disputaron en un grupo reforzado por una amplia presencia de canteranos, un partido de dos equipos de diez contra diez. Posteriormente ensayaron acciones ofensivas y remates.

Alonso sigue sin recuperar a ninguno de sus cuatro lesionados. Ya efectúan carrera continua sobre césped e inician el regreso al trabajo de campo Ferland Mendy y Endrick; Jude Bellingham prosigue con su plan de recuperación en el gimnasio tras ser operado del hombro izquierdo y Eduardo Camavinga intenta recortar los plazos tras sufrir un esguince de tobillo hace diez días.

El Real Madrid tendrá un día de descanso, el jueves, y desde el viernes, a las 10.30 horas a puerta cerrada en su ciudad deportiva, el técnico merengue juntará a todos sus jugadores disponibles para comenzar a preparar los detalles tácticos de la visita al Real Oviedo.

El duelo entre el Oviedo, recién ascendido a Primera División y que perdió ante el Villarreal en su debut del pasado fin de semana (2-0), y el Real Madrid tendrá lugar el domingo 24 a las 21.30 horas. EFE

