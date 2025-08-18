Espana agencias

Tras empatar en Brasil, Vélez recibe a Fortaleza en busca de los cuartos de final

Por Newsroom Infobae

Buenos Aires, 18 ago (EFE).- El argentino Vélez Sarsfield recibe este martes al Fortaleza de Brasil para resolver el primero de los clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores, tras el empate sin goles del partido de ida y con un presente disímil en sus respectivos torneos locales.

El encuentro de ida no mostró diferencias, aunque Vélez tuvo las mejores chances ante un equipo brasileño que sigue sin encontrar su juego.

El 'Fortín' viene de vencer el sábado por 2-1 a Independiente en un partido con tres penales y se impuso con las conquistas de Dilan Godoy y Braian Romero, mientras que el chileno Felipe Loyola estableció el transitorio empate para el ‘Rojo’.

Con este resultado, Vélez quedó en el cuarto lugar de la zona B del torneo argentino, con ocho unidades tras disputar las cinco primeras jornadas.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto culminó la fase inicial del torneo continental al frente del Grupo H, con 11 puntos, y las expectativas son altas gracias a las nuevas incorporaciones en este último mercado de pases, incluyendo al volante Rodrigo Aliendro, el defensor Lisandro Magallán, el centrocampista Diego Valdés, y el portero Álvaro Montero.

El Fortaleza, por su parte, cayó el sábado por 2-1 ante el Fluminense en Río de Janeiro -goles del argentino Germán Cano y del uruguayo Agustín Canobbio para el local, Breno Lopes para el visitante- por la vigésima jornada del Campeonato Brasileño y permanece hundido en el antepenúltimo lugar de la clasificación, con 15 puntos, lo que lo deja provisionalmente en puestos de descenso.

El equipo sigue sin levantar cabeza incluso pese al reciente cambio de entrenador, con la llegada del portugués Renato Paiva en el lugar del argentino Juan Pablo Vojvoda, que ocupaba el banquillo desde 2021.

Con el nuevo entrenador, Fortaleza ya suma cinco partidos sin victorias, encajó una goleada (5-0 ante el Botafogo) y el empate en casa con Vélez Sarsfield en el partido de ida.

El duelo entre ambos tendrá como escenario el estadio José Amalfitani de la ciudad de Buenos Aires y el ganador de la serie se medirá al triunfador de la eliminatoria que mide al Peñarol uruguayo y al Racing argentino.

- Alineaciones probables:

. Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. Entrenador: Guillermo Barros Schelotto

. Fortaleza: Vinícius Silvestre; Eros Mancuso, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Marinho, Breno Lopes y Deyverson. Entrenador: Renato Paiva (POR).

Árbitro: Andrés López (COL).

Hora: 19.00 hora local (22.00 hora GMT).

Estadio: José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina. EFE

