Mejoran los incendios en Salamanca, con solo Cipérez en nivel 1 y pendientes de Cáceres

Salamanca, 18 ago (EFE).- El incendio de Cipérez, que ya ha quemado 10.500 hectáreas, es el único que queda con nivel 1 en Salamanca, donde la situación llegó a ser extrema con cinco grandes fuego a la vez, aunque preocupa el avance del fuego de Jarilla en Cáceres por su proximidad.

El incendio de Cipérez ha pasado hoy del nivel 2 al nivel 1 en su sexto día y mantiene en vilo a la comarca de Vitigudino, según han confirmado a EFE fuentes de la delegación de la Junta en la provincia.

El director del servicio de extinción de incendios de Cipérez, César Prieto, ha indicado que el fuego ha arrasado 10.500 hectáreas, de manera que supera ampliamente las 8.600 que calcinó el de Monsagro en el verano de 2022 y se sitúa como el peor en la historia reciente de la provincia.

Con el paso a nivel 1 de este incendio, ya no queda ninguno en nivel 2 quemando en la provincia, después de una semana en la que llegó a haber cinco de nivel 2 y 1 a la vez, con 2.000 evacuados por Cipérez y por el otro que más ha preocupado, el de El Payo, ya en nivel 0.

"Ha habido muchos daños, gente que ha perdido mucha alpaca, todo arrasado. Yo ya he emitido un bando para que vayan haciendo recopilación y que puedan pagarles algo", ha indicado a EFE el alcalde de Cipérez, Paco Alonso (PP).

Naves agrícolas, grandes cantidades de pacas y pastos han quedado arrasados por el fuego de Cipérez, que obligó a evacuar a 575 personas, 130 albergadas, en cuatro poblaciones de la zona: Vilaseca de los Reyes, Cerezal del Puerto, Groo y Gejo.

Este fuego, cuyo origen es desconocido por el momento, ha afectado a una zona que es una mezcla de robledal, matorral y prados y con núcleos de población pequeños y dispersos, por lo que se han visto afectadas casas, fundamentalmente deshabitadas, según la Junta, y naves.

La comarca de Vitigudino es una de las más ganaderas de Salamanca, de vacuno, y se han quemado algunos animales, a pesar de que los ganaderos han cortado alambrados y abierto porteras para que buscaran una salida donde no estaba el fuego, y también los han agrupado para llevarlos a otro sitio a salvo. EFE

