Espana agencias

Los fuegos disparan la contaminación en el Bierzo y Galicia, avisan ecologistas

Ecoloxistas en Acción denunció que las ciudades afectadas por el humo han sobrepasado durante días los límites legales de partículas y ozono, mientras que administraciones autonómicas incumplen sus propios protocolos y ponen en riesgo la salud pública

Por Newsroom Infobae

Guardar

Santiago de Compostela, 18 ago (EFE).- La ola de incendios forestales ha disparado la contaminación por partículas y ozono entre Galicia y Castilla y León, con estaciones de calidad del aire que llevan hasta una semana superando los umbrales seguros, ha alertado Ecoloxistas en Acción.

En la última semana, en el Bierzo, la ciudad de León, el oeste de Zamora, el interior de Lugo y Ourense y, desde ayer, el entorno de Guardo en Palencia, se han sobrepasado los límites establecidos por la normativa para las partículas PM10 (80 microgramos por metro cúbico, ug/m3) y las partículas PM2,5(50 ug/m3), ha señalado este lunes la organización ecologista en un comunicado.

El humo de los incendios ha llegado a ciudades como Lugo, Ourense, Salamanca, Valladolid y Zamora.

Estaciones de control de la calidad del aire como las bercianas de Cubillos del Sil, Otero, Ponferrada y Toral de los Vados, las dos de la ciudad de León, la orensana de Laza y las lucenses de Oural llevan hasta una semana rebasando los umbrales de alerta, por efecto de las emisiones de la quema incontrolada al aire libre de la biomasa forestal.

La peor situación se ha registrado hasta la fecha en la estación urbana de Ponferrada, donde el pasado sábado 16 de agosto se alcanzaron unas concentraciones medias diarias de 251 ug/m3 de partículas PM10 y 224 ug/m3 de partículas PM2,5, triplicando y cuadruplicando los umbrales de alerta establecidos para estos contaminantes.

El domingo la estación orensana de Laza registró 227 y 203 ug/m3 de partículas PM10 y PM2,5, respectivamente, han destacado los ecologistas.

Junto a las altas temperaturas, las emisiones de los incendios han provocado, desde el miércoles 13 de agosto, una decena de superaciones del umbral para el ozono, establecido por la normativa en 180 ug/m3, repartidas entre las estaciones bercianas de Carracedelo y Cubillos del Sil y la estación lucense de O Saviñao.

Ecoloxistas también ha señalado que los fuegos están emitiendo "grandes cantidades" de los cancerígenos hidrocarburos aromáticos policíclicos, sobre los que no se hacen mediciones en la actualidad.

Desde la organización han denunciado que superar los límites de alerta obliga a las autoridades autonómicas a adoptar medidas y advertir a la población de que se proteja al evitar cualquier esfuerzo físico y ejercicios al aire libre, "única información que está difundiendo la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia".

También deben informar sobre la previsión de evolución de la contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio, ha añadido Ecoloxistas.

"La Junta de Castilla y León carece de un plan de acción a corto plazo para actuar frente a episodios de mala calidad del aire, pese a que debía haberse dotado de uno adaptado al plan marco estatal hace dos años y medio", han indicado, y la Xunta de Galicia "sí dispone de este plan, pero no ha activado la fase de emergencia prevista en el mismo para los casos de superación de los umbrales de alerta, incumpliendo su propia normativa en la materia".

"De esta manera, ambas administraciones están vulnerando el derecho a la salud de su ciudadanía", ha concluido. EFE

Temas Relacionados

ContaminaciónIncendios forestalesEcoloxistas en AcciónJunta de Castilla y LeónXunta de GaliciaBierzoGaliciaCalidad del aireOzonoPartículas PM10EFE

Últimas Noticias

La Xunta activará ayudas para afectados por los incendios la próxima semana

Infobae

Montero dice que seguirá en la "doble tarea" de vicepresidenta y candidata andaluza

Infobae

Temas del día de EFE España del lunes 18 de agosto de 2025 (13:30 horas)

Infobae

El manifiesto por los derechos de autor ante la IA recogido en una iniciativa de Sumar

Infobae

Unas 250.000 hectáreas arden este año:138.000 hasta el día 10 y 100.000 más desde entonces

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las tres razas

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

El tiktoker Peldanyos encuentra el nombre para “esa gente que usa ChatGPT para todo”: “Me parece brutal”

Un mozo de almacén que perdió parte de un dedo manipulando un lomo de carne no consigue ninguno de los grados de incapacidad permanente

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la luz en España para este martes

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 18 agosto

Las empresas que no permitan la ‘pausa para el café’ se enfrentan a multas de hasta 7.500 euros: es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores

Un inventor con 150 patentes internacionales se jubila en situación de precariedad por una mala última decisión: “Me quedan 900 euros para vivir”

Un arrendador tendrá que pagar 12.000 euros a un inquilino y se juega una multa de 15.000 por cobrarle más de lo debido: “No sabía las consecuencias”

DEPORTES

Alcaraz, preparado para una nueva

Alcaraz, preparado para una nueva final frente a Sinner: “Gracias a él saco lo mejor de mi tenis”

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami