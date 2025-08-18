Los fuegos disparan la contaminación en el Bierzo y Galicia, avisan ecologistas

Santiago de Compostela, 18 ago (EFE).- La ola de incendios forestales ha disparado la contaminación por partículas y ozono entre Galicia y Castilla y León, con estaciones de calidad del aire que llevan hasta una semana superando los umbrales seguros, ha alertado Ecoloxistas en Acción.

En la última semana, en el Bierzo, la ciudad de León, el oeste de Zamora, el interior de Lugo y Ourense y, desde ayer, el entorno de Guardo en Palencia, se han sobrepasado los límites establecidos por la normativa para las partículas PM10 (80 microgramos por metro cúbico, ug/m3) y las partículas PM2,5(50 ug/m3), ha señalado este lunes la organización ecologista en un comunicado.

El humo de los incendios ha llegado a ciudades como Lugo, Ourense, Salamanca, Valladolid y Zamora.

Estaciones de control de la calidad del aire como las bercianas de Cubillos del Sil, Otero, Ponferrada y Toral de los Vados, las dos de la ciudad de León, la orensana de Laza y las lucenses de Oural llevan hasta una semana rebasando los umbrales de alerta, por efecto de las emisiones de la quema incontrolada al aire libre de la biomasa forestal.

La peor situación se ha registrado hasta la fecha en la estación urbana de Ponferrada, donde el pasado sábado 16 de agosto se alcanzaron unas concentraciones medias diarias de 251 ug/m3 de partículas PM10 y 224 ug/m3 de partículas PM2,5, triplicando y cuadruplicando los umbrales de alerta establecidos para estos contaminantes.

El domingo la estación orensana de Laza registró 227 y 203 ug/m3 de partículas PM10 y PM2,5, respectivamente, han destacado los ecologistas.

Junto a las altas temperaturas, las emisiones de los incendios han provocado, desde el miércoles 13 de agosto, una decena de superaciones del umbral para el ozono, establecido por la normativa en 180 ug/m3, repartidas entre las estaciones bercianas de Carracedelo y Cubillos del Sil y la estación lucense de O Saviñao.

Ecoloxistas también ha señalado que los fuegos están emitiendo "grandes cantidades" de los cancerígenos hidrocarburos aromáticos policíclicos, sobre los que no se hacen mediciones en la actualidad.

Desde la organización han denunciado que superar los límites de alerta obliga a las autoridades autonómicas a adoptar medidas y advertir a la población de que se proteja al evitar cualquier esfuerzo físico y ejercicios al aire libre, "única información que está difundiendo la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia".

También deben informar sobre la previsión de evolución de la contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio, ha añadido Ecoloxistas.

"La Junta de Castilla y León carece de un plan de acción a corto plazo para actuar frente a episodios de mala calidad del aire, pese a que debía haberse dotado de uno adaptado al plan marco estatal hace dos años y medio", han indicado, y la Xunta de Galicia "sí dispone de este plan, pero no ha activado la fase de emergencia prevista en el mismo para los casos de superación de los umbrales de alerta, incumpliendo su propia normativa en la materia".

"De esta manera, ambas administraciones están vulnerando el derecho a la salud de su ciudadanía", ha concluido. EFE