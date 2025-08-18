Espana agencias

Gemma Triay inaugura las nuevas pistas de pádel 'indoor' de la Rafa Nadal Academy

Palma, 18 ago (EFE).- La número 1 del ranking mundial de pádel, la menorquina Gemma Triay, ha inaugurado este lunes las nuevas pistas de pádel 'indoor' que ha construido la Rafa Nadal Academy, acompañada de la subdirectora del centro, Maribel Nadal.

La primera en estrenar las pistas ha sido Triay, que después compartió la pista con una treintena de niños que estas semanas participan en la tercera edición del campus de pádel que realizan conjuntamente la academia con la Federación Española y la Federación Balear de Pádel.

La deportista se mostró "impresionada" cuando pudo conocer de primera mano las instalaciones, asegurando que las nuevas instalaciones son "pistas de primer nivel mundial".

Por su parte, Maribel Nadal, hermana del extenista Rafa Nadal, ha aplaudido la inauguración de este nuevo espacio: “Estamos muy felices con la inauguración de estas tres nuevas pistas, si bien el tenis sigue siendo el deporte estrella de la academia, estamos muy orgullosos del crecimiento que ha experimentado el pádel.

En estas nuevas pistas podrán entrenar a diario los profesionales que se ejercitan a diario en la academia como Patricia Martínez, Ramiro Moyano, Antonio “Pincho” Fernández, y Adrián Marqués, aunque también serán disfrutadas por los jugadores amateurs y juniors que llevan a cabo programas de entrenamientos semanales.

De esta manera, la academia ya dispone de un total de 19 pistas de pádel (nueve pistas exteriores y diez cubiertas) que se complementan con el resto de los servicios ya disponibles. EFE

1012193

