Espana agencias

Eric Bailly firma por dos temporadas con el Real Oviedo

El experimentado defensor marfileño, ex de Villarreal y Manchester United, aterrizó en Asturias como el octavo refuerzo del conjunto azul para este verano, con el objetivo de reforzar la saga y aportar liderazgo internacional al equipo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Oviedo, 18 ago (EFE).- El central marfileño Eric Bailly es nuevo jugador del Real Oviedo y firma por dos temporadas con el club azul, en lo que será su tercera etapa en un equipo de la Primera División española.

El internacional con Costa de Marfil, de 31 años, llega libre a Oviedo tras finalizar su vinculación con el Villarreal, entidad en la que estuvo las dos últimas temporadas; Bailly aterrizó este domingo en Asturias y se espera que este martes por la tarde se entrene por primera vez a las órdenes de Veljko Paunovic.

Con pasado en el Espanyol y en el Villarreal, el Manchester United pagó cerca de 40 millones al club amarillo en el verano de 2016; tras la aventura en la Premier League, Bailly jugó en el Olympique de Marsella y en el Besiktas.

La temporada 2024-2025 estuvo en el Villarreal y a las órdenes de Marcelino García Toral disputó 12 partidos, todos ellos de Liga: en total estuvo 618 minutos sobre el césped vistiendo la camiseta del 'submarino amarillo' el curso pasado.

Bailly, que ha sufrido problemas de lesiones en las últimas temporadas, se convierte en el octavo fichaje del verano en el Real Oviedo, el primero para la línea defensiva; antes habían firmado por el club azul Moldovan, Luka Ilic, Alberto Reina, Ovie Ejaria, Brandon Domingues, Álex Forés y Salomón Rondón.

El Real Oviedo comenzará a preparar este martes por la tarde la jornada 2 del campeonato liguero de Primera División, que les enfrentará al Real Madrid el domingo en el Carlos Tartiere (21.30 horas). EFE

Pfg/cm/cmm

Temas Relacionados

Eric BaillyReal OviedoFútbolPrimera DivisiónVillarrealManchester UnitedAsturiasOviedoOlympique de MarsellaBesiktasEFE

Últimas Noticias

Sánchez y Marlaska visitarán mañana las provincias de Cáceres y Zamora para conocer la evolución de los incendios

Sánchez y Marlaska visitarán mañana

El PP dice que, tras la nueva imputación de Begoña Gómez, "lo único que no tiene imputado Sánchez es su mascota"

El PP dice que, tras

Clavijo propone a Sánchez un decreto ley que incluya la agenda canaria pendiente

Infobae

Sánchez visitará mañana Extremadura "para conocer sobre el terreno" la evolución del incendio de Jarilla (Cáceres)

Sánchez visitará mañana Extremadura "para

Desalojo de 8.000 personas en Sanabria (Zamora) y nuevos fuegos tensionan Castilla y León

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si un hotel te pide

Si un hotel te pide escanear tu DNI para hacer el ‘check-in’ no aceptes: estos son los motivos detrás de la prohibición y las consecuencias económicas

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y su asesora por posible malversación: las cita a declarar de nuevo el 10 y 11 de septiembre

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

ECONOMÍA

La incertidumbre política internacional frena

La incertidumbre política internacional frena las bolsas europeas: el Ibex 35 rompe su racha positiva de diez jornadas consecutivas y baja 0,17%

Las diferencias entre cobrar 12 y 14 pagas, según un experto en fiscalidad: “Es algo con lo que mis padres siempre han estado obsesionados”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 18 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 18 agosto

“Un sueldo no compensa las noches sin dormir”: un abogado laboralista explica los casos en los que debes dimitir

DEPORTES

El hijo de Fernando Redondo,

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Alcaraz, preparado para una nueva final frente a Sinner: “Gracias a él saco lo mejor de mi tenis”

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte