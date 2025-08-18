Espana agencias

El incendio de Jarilla (Cáceres), de 130 km, obliga a evacuar casas aisladas en El Jerte

Más de 11.000 hectáreas se han visto consumidas por el fuego, que mantiene a Rebollar y Gargantilla desalojadas y ha obligado a confinar Hervás, según reportan autoridades y equipos de emergencia ante la gravedad de la situación

Plasencia, 18 ago (EFE).- El avance del incendio forestal de Jarilla (Cáceres), que tiene un perímetro de 130 kilómetros, ha obligado a evacuar durante esta madrugada varias casas diseminadas en el Valle del Jerte.

En concreto, se trata de viviendas ubicadas en la ladera norte de los términos municipales de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas, según ha informado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en las redes sociales.

El fuego ha arrasado ya más de 11.000 hectáreas y tiene un perímetro de 130 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los mayores siniestros registrados en la región en los últimos años.

Permanecen evacuadas las poblaciones de Rebollar y Gargantilla, además de algunas casas periféricas de Hervás, población esta última que se encuentra confinada.

Por lo que respecta al incendio de Aliseda, se ha dado orden de evacuación de las viviendas de campo en el kilómetro 13 de la carretera de Badajoz N-523. EFE

