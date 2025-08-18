El alcalde de Quiroga (Lugo) asegura que el fuego afecta ya a unas 5.000 ha del municipio

Lugo, 18 ago (EFE).- El alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, ha asegurado que el incendio forestal iniciado en Larouco ya afecta a "unas 5.000 hectáreas" dentro del término municipal quirogués.

En declaraciones a EFE, el alcalde aseguró que se está viviendo una "situación complicada" en muchos puntos del municipio, por lo que las "brigadas y medios aéreos" trabajan intensamente para "estabilizar los focos que permanecen activos".

Con respecto a la situación meteorológica, el regidor confirmó que es "más favorable" que en los últimos días, con "cielos más nublados" y "temperaturas más agradables".

En lo relativo a la afectación de las llamas a núcleos habitados, Rivera señaló que las llamas han estado "cerca de algunas aldeas", pero solamente ha habido edificios afectados en la parroquia de Montefurado, donde ardieron "una casa y un alpendre" del lugar de Alvarellos.

Rivera también recordó que desde el viernes están llevando a cabo una política de "desalojos voluntarios", para lo que han habilitado tanto el pabellón municipal como "un albergue de gran capacidad", donde están recibiendo a vecinos y también a habitantes de otras zonas afectadas, incluida la comarca orensana de Valdeorras.

En este sentido, Rivera agradeció el trabajo de las personas voluntarias que están llevando a cabo las labores de acogida y "haciendo bocadillos" tanto para ellos como para las brigadas que trabajan sobre el terreno. EFE

1011162