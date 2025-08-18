Dominik Greif se marcha del Mallorca traspasado al Olympique de Lyon

Palma, 18 ago (EFE).- El guardameta eslovaco Dominik Greif se marcha traspasado al Olympique de Lyon y pone punto y final a su trayectoria en el RCD Mallorca tras cuatro temporadas vistiendo la elástica bermellón.

El portero, que aterrizó en el verano de 2021 procedente del Slovan de Bratislava, no ha conseguido hacerse con la titularidad hasta la última temporada donde fue el elegido por Arrasate en el grueso de la competición liguera.

Su mayor hito con la camiseta del elenco insular fue alcanzar la final de la Copa del Rey de 2024, con actuaciones heroicas como la que dejó en la vuelta de las semifinales en el Reale Arena deteniendo un penalti en el tiempo reglamentario y otro en la tanda de penaltis para clasificar a los suyos.

Greif ha disputado 46 partidos oficiales con el Mallorca y este verano había visto cómo se quedaba sin hueco tras la renovación de Leo Román y la llegada de Lucas Bergström, firmando de esta manera con un equipo histórico de Francia y que disputará competición europea. EFE

