Afectadas gravemente areas protegidas de Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura

Especies únicas y hábitats críticos corren peligro por los incendios que avanzan sin control, según advierte SEO/BirdLife, que demanda medidas estatales urgentes para proteger la biodiversidad ante el daño ambiental de magnitud histórica

Madrid, 18 ago (EFE).- Los incendios forestales que asolan amplias zonas de Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura están afectando gravemente áreas protegidas de la Red Natura 2000 donde habitan especies en peligro como el oso y el urogallo, así como el águilas real e imperial, alimoche europeo, aguilucho pálido y cenizo o buitre negro.

Así lo señala la organización ecologista SEO/BirdLife en un comunicado en el que propone una estrategia estatal de prevención y restauración basada en el conocimiento integrado territorialmente y respaldado por recursos adecuados, que dé respuestas a los retos climáticos y de gestión que amenazan su futuro.

España "debe liderar con el ejemplo", porque no basta con apagar el fuego, debe reconstruirse la naturaleza con "criterios claros de conectividad ecológica, priorizando Red Natura 2000, bosques autóctonos y hábitats vulnerables", indica.

SEO/BirdLife apunta que siguen con "especial preocupación" la evolución del fuego en los focos del Parque Nacional de los Picos de Europa y de los parques naturales de Ponga, Somiedo, Redes, Ubiñas-La Mesa y las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias por su "indudable valor ecológico y ambiental".

Todos estos espacios protegidos de las redes regionales están incluidos en la Red Natura 2000 y declarados como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Zona de Especial Conservación (ZEC) y Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA), además de ser Reservas de la Biosfera.

Estos espacios "son importantes por contener un número significativo de especies particulares de flora o fauna, o de sitios irremplazables por su integridad ecológica por lo que deben preservarse", asegura la organización.

Los bosques basales están ardiendo en el Parque Nacional de los Picos de Europa, dice la ONG, y los incendios afectan ya a sus tres vertientes (leonesa, cántabra y asturiana).

En el Parque Natural de Ponga, las llamas que llegan desde Picos de Europea podrían amenazar una reserva natural parcial considerada una joya ambiental y la mayor masa forestal del oriente de Asturias que contiene uno de los hayedos-robledales mejor conservados de España. 

La organización asegura que es "especialmente preocupante" el fuego que afecta al Parque Nacional de Fuentes del Narcea, donde se localiza el último reducto de urogallo en Asturias, un ave en situación crítica que está en el umbral de un proceso regresivo que podría abocarla a la extinción.

Sostiene que en Somiedo numerosos focos afectan a zonas de uso restringido con un estado de conservación excepcional y con las mejores poblaciones de oso pardo de la península ibérica, por lo que sus consecuencias "podrían ser catastróficas".

En la provincia de Ourense, donde el incendio de Chadrexa de Queixa, aún activo, se adentra en la zona norte del Parque Natural O Invernadeiro, un enclave de alto valor ecológico dentro de la Red Natura 2000 y refugio de especies emblemáticas como el águila real, el alimoche europeo y los aguiluchos pálido y cenizo, cuyas poblaciones podrían verse "seriamente afectadas" por la pérdida de hábitat y la alteración de sus áreas de reproducción.

Además, siguen activos focos muy próximos al Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés o el de da Serra Enciña de Lastra y el iniciado la pasada noche en Monfero-Queixeiro que afecta al Parque Natural das Fragas do Eume, en la provincia de Coruña, considerado como el bosque atlántico mejor conservado de Europa.

Mientras, en Extremadura, de acuerdo con la ONG, ya han ardido hectáreas de ecosistemas de enorme valor ecológico, con consecuencias "devastadoras" para la biodiversidad en las sierras del Valle del Ambroz y del Jerte, con los incendios de Jarilla, Sierra de San Pedro y Llerena.

Estos incendios en la región extremeña están afectando a robledales y castañares centenarios, monte mediterráneo y aves protegidas como el buitre negro, el águila imperial o el águila real. EFE

