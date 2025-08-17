Espana agencias

Sánchez se desplazará este domingo a las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este domingo por la mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, ha informado Moncloa.

Posteriormente, hará una declaración en un Puesto de Mando Avanzado, cuya ubicación concreta se comunicará en las próximas horas.

A lo largo de la próxima semana, el presidente también visitará otras zonas afectadas por los incendios, ha avanzado la Secretaría de Estado de Comunicación.

