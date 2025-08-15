Espana agencias

Latinoamérica requiere 7.700 millones de dólares para dejar de cocinar a leña para 2035

Para que la población de la región acceda a métodos eficientes y se reduzca la deforestación, expertos subrayan que es fundamental ampliar infraestructura, promover energías limpias y garantizar tarifas asequibles, priorizando a comunidades rurales vulnerables según Olade

Por Newsroom Infobae

Guardar

Quito, 14 ago (EFECOM).- América Latina y el Caribe consume alrededor de 62 millones de toneladas de leña al año para cocinar que debería reemplazar para 2035 por cocinas eléctricas o a gas, lo que implica invertir alrededor de 7.700 millones de dólares, según una estimación publicada este jueves por la Organización Latinoamericana de la Energía (Olade).

El informe indicó que actualmente la leña representa el 31 % del consumo energético residencial en la región y que para lograr que el 95 % de la población tenga acceso a cocción limpia en 2035, será necesario dotar a unos 50 millones de personas de tecnologías modernas, incluyendo cocinas eléctricas, de gas o mejoradas a base de leña.

Este escenario proyectado implica sustituir parcialmente la madera con unos 1.700 millones de metros cúbicos de gas natural, y además se necesitarán alrededor de 46 millones de barriles de gas licuado de petróleo (GLIP), así como 11.000 megavatios de electricidad.

Las inversiones deberán focalizarse en aumentar capacidades eléctricas, modernizar redes de distribución, así como fomentar, tanto producción local, como la importación de combustibles necesarios, apuntó la Olade.

El reemplazo parcial de leña por energías modernas, combinado con la adopción de cocinas eficientes, podría generar un ahorro energético del 33 % en 2035 respecto a la tendencia actual, con beneficios directos en salud pública, reducción de la deforestación y, por ende, avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El organismo internacional enfatizó que el éxito del plan radica también en asegurar precios accesibles, especialmente para hogares vulnerables, ubicados mayoritariamente en zonas rurales donde tradicionalmente, cuando se obtiene el suministro, es a bajo costo para las familias; lo que constituye, a su vez, una parte integral de la cultura local.

Además, la electrificación doméstica deberá ir acompañada de una expansión considerable de infraestructura dedicada.

La Olade, con sede en Quito, es un organismo de cooperación, coordinación y asesoría técnica de carácter público e intergubernamental, que desde 1973 busca fomentar la integración, conservación, racional aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos energéticos de la región.

Esta organización está integrada por Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. EFECOM

Temas Relacionados

Cocción limpiaAmérica LatinaOladeQuitoEnergía sostenibleLeñaGas naturalElectricidadSalud públicaDeforestaciónEFE

Últimas Noticias

El Gobierno dice que hay 56 aeronaves para la campaña contra incendios y acusa al PP de dar "información falsa"

El Gobierno dice que hay

Mazón agradece al Rey su llamada de apoyo por los incendios en la Comunitat Valenciana

Mazón agradece al Rey su

Ribera advierte del peligro de la falta de preparación y pide gestión territorial y políticas forestales ante incendios

Ribera advierte del peligro de

El PSOE cree que el Gobierno balear tendría que aceptar la condonación de la deuda y "hacer menos caso a Feijóo"

El PSOE cree que el

Cataluña registró un "sensible aumento" de denuncias por violencia de género en 2024, según el TSJC

Cataluña registró un "sensible aumento"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De los más de 10.000

De los más de 10.000 vecinos desalojados a la lucha contra las llamas en Palacios de Jamuz: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Estos son los síntomas que indican que se ha pinchado la rueda del coche, según un mecánico: “Te puede salvar de un apuro”

La DGT advierte sobre los riesgos en carretera por los incendios forestales y la operación salida de agosto: estas son las pautas que debes seguir

El incendio de Ourense corta de nuevo la conexión ferroviaria Madrid-Galicia y obliga a Renfe a trasladar viajeros en autobús: “Ayer fue un desastre, hoy tenían alternativas pensadas”

Dos hombres queman cables para robar el cobre y acaban detenidos por provocar ocho incendios forestales en A Coruña: causaron daños de 20.000 euros

ECONOMÍA

Cuánto cuesta apagar los incendios

Cuánto cuesta apagar los incendios de este verano: las primeras estimaciones calculan más de 500 millones de euros solo para las tareas de extinción

El ‘tardeo’ se convierte en el plan favorito de separados y divorciados mayores de 40 para relacionarse en persona

Triplex de la Once: la jugada ganadora y el resultado del sorteo 5 de este jueves 14 de agosto

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

¿Es más barato irse al extranjero en agosto en vez de viajar por España? El precio de los hoteles nacionales aumentó un 60% en la última década

DEPORTES

El experimento Polgar: un método

El experimento Polgar: un método que convirtió a tres niñas en maestras del ajedrez

Unai Simón y Ángel Torres se suman al Real Madrid y critican que el Villarreal - Barcelona se juegue fuera de España: “Somos el hazmerreír de Europa”

Muere Bernardo Ruiz, un pionero del ciclismo: fue el primer español en subir al podio del Tour de Francia y ganar una etapa del Giro de Italia

Mats Rosenkranz gana el primer set y le descalifican por irse a dar una ducha

El Barça femenino sufre salidas masivas para liberar masa salarial y poder inscribir fichajes del equipo masculino