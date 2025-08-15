Espana agencias

La huelga en el 'handling' de Ryanair arranca sin incidencias en Málaga, Sevilla y Almería

El paro convocado en la filial de asistencia en tierra de la aerolínea irlandesa se desarrolla desde primera hora sin alteraciones operativas, según los sindicatos, aunque critican falta de transparencia sobre el número real de empleados participantes

Por Newsroom Infobae

Málaga, 15 ago (EFECOM).- La huelga que ha comenzado este viernes, en pleno puente de agosto, en Azul Handling, la filial de Ryanair de 'handling' (servicios de asistencia en tierra), ha arrancado "sin incidencias destacadas" en los aeropuertos andaluces de Málaga, Sevilla y Almería.

El secretario del sector Aéreo de UGT Andalucía, Manuel Godino, ha explicado a EFE que en el primer tramo de huelga, que se ha desarrollado entre las 5:00 y las 9:00 horas, tan solo un vuelo se ha visto afectado por un leve retraso en Málaga, pero debido a causas ajenas a los paros.

El sindicato ha criticado la "opacidad" por parte de la empresa, que no ha facilitado datos sobre el número de trabajadores que se han sumado a la huelga en estos aeropuertos, y ha destacado el "seguimiento" que existe hacia los trabajadores para que desarrollen su labor de forma ágil durante la jornada.

"Han mandado de (servicios) mínimos hasta gente que estaba de vacaciones", ha apuntado Godino.

La huelga en Azul Handling afecta a todas las bases de la compañía aérea irlandesa en España y se desarrollará este viernes por franjas horarias entre las 5:00 y las 9:00 horas; las 12:00 y las 15:00 horas, y las 21:00 y las 23:59 horas.

UGT ha convocado la huelga en protesta por las sanciones a trabajadores y el supuesto abuso de horas complementarias, que también abarca el 16 y el 17 de agosto, y continuará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos de este año, según el sindicato.

En el aeropuerto de Málaga, que tiene previsto operar en esta jornada 593 vuelos -462 de ellos internacionales- la huelga convocada por UGT coincide con otra promovida por CGT.

El sindicato UGT también ha convocado huelga, a partir de este sábado, del personal de tierra del Grupo Menzies, que atiende a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air.

Esta huelga, que afecta a cinco aeropuertos en España, entre ellos el de Málaga, ha sido fijada los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto.EFECOM

