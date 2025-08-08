Zaragoza y Huesca cierran su pretemporada con el Memorial Carlos Lapetra en juego

Zaragoza, 8 ago (EFE).- El Real Zaragoza y la SD Huesca cierran este sábado sus partidos de pretemporada con la LII edición del Trofeo Ciudad de Zaragoza-Memorial Carlos Lapetra en juego en el Ibercaja Estadio y a la que ambos llegan invictos pero todavía con sus plantillas por cerrar y diversos deberes pendientes de finiquitar.

Zaragocistas, con cuatro partidos jugados, y oscenses, con seis, no han caído derrotados en ninguno de ellos ante rivales de desigual nivel frente a los que han buscado más el ultimar la preparación que el propio resultado, aunque para todos siempre es importante lograr el triunfo y empezar a ofrecer buenas sensaciones a sus seguidores.

El partido de rivalidad aragonesa en la categoría de plata supondrá un excelente examen y una prueba de calidad tanto para los hombres de Gabi Fernández como para los de Sergi Guilló.

Los cuatro partidos que han disputado los blanquillos los han resuelto con victoria. Los dos primeros ante su filial, el Aragón, y el Mirandés sin encajar goles, y los dos segundos, ante Tarazona y Nástic de Tarragona, encajando un tanto en cada uno.

El equipo de Gabi Fernández únicamente se ha enfrentado a un adversario de su misma categoría, el Mirandés, al que superó con solvencia en el encuentro que sirvió para inaugurar oficialmente la que va a ser la casa zaragocista hasta que acabe la construcción de la Nueva Romareda las dos próximas temporadas: el Ibercaja Estadio.

Algo más exigente ha sido la pretemporada para los altoaragoneses que han jugado en total seis partidos, dos de ellos ante rivales de Primera división como Alavés y Osasuna, ante los que lograron la victoria.

Dos de los partidos, ante Teruel y Castellón, concluyeron con igualada en el marcador.

El Real Zaragoza no gana su trofeo desde 2019 cuando se impuso al Alavés en la tanda de penaltis. En los cinco últimos años solo se han disputado dos ediciones salteadas en las que perdieron ante Getafe y Millonarios.

El partido entre el Real Zaragoza y la SD Huesca se disputará este sábado en el Ibercaja Estadio a partir de las 21:30 horas, en la que será la última prueba antes arrancar el fin de semana siguiente la competición oficial. EFE