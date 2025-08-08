Tanner McKee luce en triunfo de campeones Eagles ante Bengals en inicio de pretemporada

Redacción Deportes, 7 ago (EFE).- Tanner McKee destacó este jueves con dos pases de anotación en el triunfo de los campeones Philadelphia Eagles 34-27 sobre los Cincinnati Bengals en el arranque de la pretemporada de la NFL.

Además del par de envíos de 'touchdown', McKee conectó 20 de 25 pases para 252 yardas y sufrió un par de capturas.

Por los Bengals, Joe Burrow apareció en la primera mitad del juego. Completó nueve de 10 envíos para 123 yardas y dos anotaciones, la primera la conectó con Ja'Marr Chase, la segunda con Tanner Hudson.

En otro partido, los Baltimore Ravens superaron 24-16 a los Indianapolis Colts.

Los Ravens se sobrepusieron a la intercepción que sufrió en la primera jugada del partido Cooper Rush, quien fue sustituido en el segundo cuarto por Devin Leary.

El novato de 23 años, LaJohntay Wester, reclutado en la sexta ronda del draft de abril pasado, brilló con Baltimore gracias a su regreso de patada de 87 yardas para una anotación.

Con Indianapolis, el quarterback Anthony Richardson se dislocó el meñique de la mano derecha en una jugada en la que fue capturado por David Ojabo en el primer cuarto; Daniel Jones se encargó de la ofensiva. Acertó 10 de 21 envíos para 144 yardas.

Al final del partido John Harbaugh, entrenador de los Ravens, informó que el novato de 23 años Bilhal Kone se rompió el ligamento de la rodilla izquierda en este duelo, lesión que lo dejará fuera de la temporada 2025 que arranca en septiembre próximo.

Cerró la actividad de este jueves el empate 23-23 entre Seattle Seahawks y Las Vegas Raiders.

En los Seahawks destacó la ofensiva terrestre en la que George Holani acumuló 61 yardas y una anotación y Jacardia Wright sumó 34 yardas y un touchdown.

Por los Raiders lograron completar envíos en las diagonales Shedrick Jackson y Dylan Laube.

Con Seattle debutaron Elijah Arroyo y Demian Martínez, jugadores de origen mexicano seleccionados en el Draft de abril pasado.

Martínez, de 21 años, consiguió 10 yardas en seis acarreos; por aire colaboró con dos recepciones para 15 yardas. Arroyo atrapó dos pases para 14 yardas.

- Resultados de la semana 1 de la pretemporada de la NFL:

. Jueves 7: Ravens 24-16 Colts, Eagles 34-27 Bengals y Seahawks 23-23 Raiders.

. Viernes 8: Falcons-Lions, Panthers-Browns y Patriots-Commanders.

. Sábado 9: Bills-Giants, Vikings-Texans, Rams-Cosboys, Jaguars-Steelers, Buccaneers-Titancs, Packers-Jets, Cardinals-Chiefs y 49ers-Broncos.

. Domingo 10: Bears-Dolphins y Chargers-Saints. EFE