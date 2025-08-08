Suben a 47 los migrantes rescatados este jueves al sur de Mallorca

Palma, 8 ago (EFE).- El rescate de una segunda patera con 23 personas a bordo ha elevado la cifra de migrantes rescatados este jueves al sur de Mallorca a 47, todos ellos de origen subsahariano.

Esta segunda intervención se ha producido a las 23:15 horas a unas 6,5 millas al sur de la isla de Cabrera, al sur de Mallorca, y en la embarcación viajaban 19 hombres y cuatro mujeres, según ha informado este viernes la Delegación del Gobierno en Baleares.

Se suma a un primer rescate de otras 24 personas ocurrido minutos antes de las 6:30 de la mañana a unas 3 millas al suroeste de Cabrera.

Ambos se han llevado a cabo por Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

En lo que va de año han llegado a Baleares al menos 3.564 personas en 186 embarcaciones, según el recuento de EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

En 2024, arribaron al archipiélago de forma irregular por mar 5.882 migrantes, según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior. EFE