Partey, Pino y Akomach, novedades en la sesión del Villarreal

Villarreal (Castellón), 8 ago (EFE).- El centrocampista Thomas Partey, último fichaje del club, y los extremos Yeremy Pino e Ilias Akomach, han sido las principales novedades en la sesión de trabajo del Villarreal de fútbol de este viernes.

Sin duda, el principal protagonista es el futbolista ghanés, Thomas Partey, que ha realizado su primer entrenamiento con el equipo, tras ser anunciado el miércoles como nuevo jugador del Villarreal CF, en una sesión de trabajo a puerta cerrada, en la que el futbolista ha tomado contacto con sus nuevos compañeros y su nuevo técnico.

La otra gran noticia en el club castellonense ha sido la presencia en la sesión del extremo internacional marroquí Ilias Akomach, que ha recibido hoy el alta médica tras la grave lesión que sufrió la pasada campaña, por lo que ya puede entrar en dinámica de grupo y se espera tenga minutos en breve.

En el caso de Yeremy Pino, el internacional español no había jugado el último partido en Londres frente al Arsenal, pero sí que ha estado trabajando hoy con normalidad junto a sus compañeros.

Los que no se han ejercitado son los futbolistas Ayoze Pérez, Logan Costa y Willy Kambwala, los tres fuera del equipo por problemas físicos. Los dos últimos con lesiones de larga duración, mientras que delantero hace varias semanas que ya no entrena con normalidad, por lo que ahora mismo es seria duda para arrancar el campeonato. EFE

