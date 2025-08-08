La tasa de paro en Francia sigue en el 7,5 % en segundo trimestre, con récord en empleo

París, 8 ago (EFECOM).- La tasa de paro en Francia se mantuvo sin cambios en el 7,5 % de la población activa en el segundo trimestre, como en el primero, mientras la tasa de empleo que mide la proporción de ocupados entre la población de 15 a 64 años alcanzó un nuevo récord del 69,6 %.

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que publicó este viernes los indicadores trimestrales del mercado de trabajo indicó en un comunicado que entre abril y junio el número de desempleados en Francia aumentó en 29.000 personas hasta 2,4 millones.

No obstante, el porcentaje de la población activa se mantuvo en el 7,5 %, un nivel ligeramente superior al 7,1 %, que es el mínimo de la serie histórica que comienza en 1982, y muy por debajo del pico de mediados de 2015, cuando llegó al 10,5 %.

En el segundo trimestre de 2025 bajó la tasa de desempleo dos décimas para los jóvenes de 15 a 24 años hasta el 19 %, mientras que aumentó en dos décimas para el grupo de 25 a 49 años hasta el 6,9 % y se quedó sin cambios en el 4,8 % para los mayores de 50 años.

La tasa de empleo subió una décima entre abril y junio hasta el 69,6 %, después de un ascenso de cuatro décimas en el trimestre precedente. De esa forma, se sitúa cinco décimas por encima del nivel en el que estaba en el segundo trimestre de 2024 y en su máximo desde el inicio de la serie del INSEE en 1975.

Esa mejora de la tasa de empleo se explica porque son las personas de entre 50 y 64 años las que en mayor proporción están trabajando, bien porque se está retrasando la jubilación, bien porque encuentran más empleos. En concreto, en ese grupo de edad el alza fue de dos décimas en el segundo trimestre y de 1,2 puntos en un año hasta el 69,4 %, lo que constituye un pico en la serie desde 1975. EFECOM