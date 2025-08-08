Extinguido el incendio forestal activo desde el miércoles en Carataunas (Granada)

Granada, 8 ago (EFE).- El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado este viernes por extinguido el incendio forestal que desde el miércoles ha afectado a un paraje de Carataunas, en la Alpujarra de Granada.

Según han informado fuentes del Infoca, el incendio se ha dado por extinguido a las 9.30 horas de este viernes después de dos jornadas de trabajo en las que se han activado hasta siete medios aéreos.

El fuego comenzó alrededor de las 16.30 horas de este miércoles y la buena evolución del incendio permitió darlo por estabilizado esa misma jornada.

El incendio forzó incluso el cierre temporal al tráfico de la carretera A-4132 que une Órgiva y Trevélez, vía que recuperó la normalidad este miércoles, y ya ha sido extinguido. EFE

