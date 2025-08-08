Espana agencias

Extinguido el incendio forestal activo desde el miércoles en Carataunas (Granada)

Tras dos días de intensas labores, el fuego originado en una zona natural de la Alpujarra fue sofocado a primera hora del viernes, tras la intervención de medios especializados y el restablecimiento de la circulación en la carretera que permaneció cerrada

Por Newsroom Infobae

Granada, 8 ago (EFE).- El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado este viernes por extinguido el incendio forestal que desde el miércoles ha afectado a un paraje de Carataunas, en la Alpujarra de Granada.

Según han informado fuentes del Infoca, el incendio se ha dado por extinguido a las 9.30 horas de este viernes después de dos jornadas de trabajo en las que se han activado hasta siete medios aéreos.

El fuego comenzó alrededor de las 16.30 horas de este miércoles y la buena evolución del incendio permitió darlo por estabilizado esa misma jornada.

El incendio forzó incluso el cierre temporal al tráfico de la carretera A-4132 que une Órgiva y Trevélez, vía que recuperó la normalidad este miércoles, y ya ha sido extinguido. EFE

