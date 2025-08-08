Elma Saiz recuerda que "ya no era consejera" cuando se adjudicaron las obras de Belate y muestra su "total colaboración"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha mostrado su "total colaboración" y ha asegurado que "no tengo ningún problema a comparecer" en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre las adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno foral investigadas por la UCO de la Guardia Civil.

No obstante, ha recordado que cuando se adjudicaron las obras de los túneles de Belate "yo ya no era consejera de Economía y Hacienda" en el Ejecutivo navarro.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha destacado que "ha habido muchísimas comparecencias, información y con total transparencia en el último año en la Comunidad foral", así como un informe de la Cámara de Comptos que "entendía que no hay ningún tipo de responsabilidad contable ni de ningún tipo" en la adjudicación de estas obras.

No obstante, ha reiterado que tiene "total colaboración, total predisposición". "Mi trabajo siempre ha sido de un respeto absoluto y exquisito a la legislación, con vocación de servicio público, y no tengo ningún problema a comparecer cuantas veces sea necesario", ha afirmado.

Ante el anuncio de UPN de que solicitará su comparecencia en el Senado, ha recordado que "ya tuve ocasión de comparecer en el Senado y con total tranquilidad y con total colaboración, si se me requiere, acudiré".

Preguntada por la intención del PSN de pedir las comparecencias en la Cámara Alta de la expresidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y el ex vicepresidente de UPN, Óscar Arizcuren, la ministra ha puesto en valor "la total colaboración, con total transparencia" del Partido Socialista.

Ha insistido en que en la Comunidad foral "ha habido muchísimas comparecencias de peticiones de información y esa es la manera de proceder del Gobierno de Navarra, con total colaboración y rindiendo cuentas de manera transparente con la ciudadanía todos los días".