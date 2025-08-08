Espana agencias

Elma Saiz recuerda que "ya no era consejera" cuando se adjudicaron las obras de Belate y muestra su "total colaboración"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha mostrado su "total colaboración" y ha asegurado que "no tengo ningún problema a comparecer" en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre las adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno foral investigadas por la UCO de la Guardia Civil.

No obstante, ha recordado que cuando se adjudicaron las obras de los túneles de Belate "yo ya no era consejera de Economía y Hacienda" en el Ejecutivo navarro.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha destacado que "ha habido muchísimas comparecencias, información y con total transparencia en el último año en la Comunidad foral", así como un informe de la Cámara de Comptos que "entendía que no hay ningún tipo de responsabilidad contable ni de ningún tipo" en la adjudicación de estas obras.

No obstante, ha reiterado que tiene "total colaboración, total predisposición". "Mi trabajo siempre ha sido de un respeto absoluto y exquisito a la legislación, con vocación de servicio público, y no tengo ningún problema a comparecer cuantas veces sea necesario", ha afirmado.

Ante el anuncio de UPN de que solicitará su comparecencia en el Senado, ha recordado que "ya tuve ocasión de comparecer en el Senado y con total tranquilidad y con total colaboración, si se me requiere, acudiré".

Preguntada por la intención del PSN de pedir las comparecencias en la Cámara Alta de la expresidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y el ex vicepresidente de UPN, Óscar Arizcuren, la ministra ha puesto en valor "la total colaboración, con total transparencia" del Partido Socialista.

Ha insistido en que en la Comunidad foral "ha habido muchísimas comparecencias de peticiones de información y esa es la manera de proceder del Gobierno de Navarra, con total colaboración y rindiendo cuentas de manera transparente con la ciudadanía todos los días".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Puigdemont dice que, si hubiera sido detenido hace un año, "hoy estaría en prisión": "Mi deber es hacer lo contrario"

Puigdemont dice que, si hubiera

Once detenidos en dos operaciones antidroga en las costas de Huelva y Cádiz

Infobae

Sánchez traslada su cariño y apoyo al excomisionado de la dana tras su intento de suicidio

Infobae

El Gobierno condena el plan de Israel de ocupar la ciudad de Gaza: causará más destrucción

El ministro José Manuel Albares considera que la iniciativa israelí agravará la situación en Gaza e insta a lograr una solución a través de la diplomacia, el cese definitivo de hostilidades, mayor ayuda humanitaria y la liberación de secuestrados

Infobae

Elma Saiz asegura su "total predisposición" a comparecer en la Comisión del caso Koldo

La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha subrayado ante periodistas que está dispuesta a presentarse en la Cámara Alta para explicar las contrataciones de Belate, remarcando transparencia y la ausencia de responsabilidades contables según auditoría oficial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los países en los que

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

ECONOMÍA

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 8 de agosto

El chef Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: “Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias”

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)