Espana agencias

El Real Madrid muestra sus condolencias por el fallecimiento del periodista 'Manolete'

El club merengue destacó la trayectoria de Manuel Esteban Fernández, figura respetada en el periodismo deportivo nacional, y transmitió su apoyo tanto a familiares como al entorno profesional y seguidores del Atlético de Madrid

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 8 ago (EFE).- El Real Madrid se sumó a las condolencias por el fallecimiento del periodista deportivo Manuel Esteban Fernández 'Manolete' a los 68 años, conocido por sus informaciones sobre fichajes y por su amor por el Atlético de Madrid.

Mediante un comunicado, el club blanco quiso recordar la figura de "uno de los históricos periodistas deportivos" de España.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Manuel Esteban Fernández, Manolete, uno de los históricos periodistas deportivos de nuestro país. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a todos sus seres queridos y a todos los medios de comunicación de los que formó parte", rezó el comunicado.

La trayectoria de Manolete es, sobre todo, conocida por su paso por la Cadena Ser y el diario As, al que entró en 1996 y donde fue redactor de fútbol y redactor jefe de la información del Atlético de Madrid, club del que era reconocido seguidor.

El madrileño se convirtió en un especialista informativo en materia de fichajes tras dar sus primeros pasos como profesional en la Agencia EFE y en el diario Marca.

Manolete se jubiló en 2020 cuando todavía formaba parte del As, debido a que "su salud comenzó a deteriorarse", según informó el propio periódico.

"Manolete tuvo una extraordinaria trayectoria profesional que le llevó a convertirse en uno de los periodistas deportivos más populares en España, y era muy querido entre sus compañeros de profesión y sus lectores y oyentes. Era un gran aficionado del Atlético de Madrid, por lo que nuestro club quiere hacer extensivas sus condolencias a toda la afición atlética y al club de su vida. Ha fallecido a los 68 años de edad. Descanse en paz", finalizó. EFE

Temas Relacionados

Manuel Esteban FernándezReal MadridAtlético de MadridDiario AsMadridEspañaPeriodismo deportivoFichajesCadena SerAgencia EFEEFE

Últimas Noticias

Cae una red que estafó casi 8 millones de euros a pequeños inversores con falsos negocios

Infobae

El Medusa inicia una edición de récord y un cartel "gigante" con estrellas para bailar

Infobae

Cae en Sevilla una red de exportación de residuos peligrosos a África

Infobae

El remolcador procedente de Senegal con 49 polizones a bordo vuelve a Dakar

Infobae

Imbroda asegura que el PP respeta y apoya todas las religiones y los hechos lo avalan

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal defiende el veto al

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

ECONOMÍA

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 8 de agosto

El chef Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: “Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias”

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)