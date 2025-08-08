El Real Madrid muestra sus condolencias por el fallecimiento del periodista 'Manolete'

Madrid, 8 ago (EFE).- El Real Madrid se sumó a las condolencias por el fallecimiento del periodista deportivo Manuel Esteban Fernández 'Manolete' a los 68 años, conocido por sus informaciones sobre fichajes y por su amor por el Atlético de Madrid.

Mediante un comunicado, el club blanco quiso recordar la figura de "uno de los históricos periodistas deportivos" de España.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Manuel Esteban Fernández, Manolete, uno de los históricos periodistas deportivos de nuestro país. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a todos sus seres queridos y a todos los medios de comunicación de los que formó parte", rezó el comunicado.

La trayectoria de Manolete es, sobre todo, conocida por su paso por la Cadena Ser y el diario As, al que entró en 1996 y donde fue redactor de fútbol y redactor jefe de la información del Atlético de Madrid, club del que era reconocido seguidor.

El madrileño se convirtió en un especialista informativo en materia de fichajes tras dar sus primeros pasos como profesional en la Agencia EFE y en el diario Marca.

Manolete se jubiló en 2020 cuando todavía formaba parte del As, debido a que "su salud comenzó a deteriorarse", según informó el propio periódico.

"Manolete tuvo una extraordinaria trayectoria profesional que le llevó a convertirse en uno de los periodistas deportivos más populares en España, y era muy querido entre sus compañeros de profesión y sus lectores y oyentes. Era un gran aficionado del Atlético de Madrid, por lo que nuestro club quiere hacer extensivas sus condolencias a toda la afición atlética y al club de su vida. Ha fallecido a los 68 años de edad. Descanse en paz", finalizó. EFE