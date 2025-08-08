Espana agencias

El objetivo "más grande" de Paulo Pezzolano como técnico es "ser seleccionador de Uruguay"

Paulo Pezzolano reveló que aspira a dirigir a la selección uruguaya en el futuro, enfatizando que se prepara para estar a la altura si llega esa oportunidad, al tiempo que elogió el liderazgo actual de Marcelo Bielsa

Londres, 8 ago (EFE).- El uruguayo Paulo Pezzolano, actual entrenador del Watford inglés, confesó a EFE que su "objetivo más grande" como técnico es llegar a ser algún día seleccionador de su país, aunque subrayó que lo más importante es estar preparado cuando llegue el momento porque "no quieres fallar ni loco".

"Mi objetivo más grande como entrenador es llegar a ser seleccionador de Uruguay. Somos tres millones de habitantes y para mí es lo más grande. Ojalá algún día esté preparado porque si me toca es lo más importante porque no quieres fallar ni loco al ser tu país. Esa es mi meta por encima de todo, pero hay tiempo para eso. Lo importante es crecer y estar listo por si tengo la oportunidad", afirmó Pezzolano.

El exfutbolista nacido en Montevideo hace 42 años se deshizo en elogios al hablar del argentino Marcelo Bielsa, actual seleccionador de Uruguay, al que definió como "uno de los mejores entrenadores del mundo".

"Tenemos ahora a uno de los mejores entrenadores del mundo que es Marcelo Bielsa. Ojalá esté veinte años y que pueda ganarlo todo. Es cierto que hay un proceso de recambio y eso lo tenemos que aceptar. Es un equipo que compite y que cada día va teniendo más clara la idea del técnico. Al principio fue más fácil y luego se truncó un poco, pero es normal en un proceso de trabajo", añadió.

Natural de Montevideo, Pezzolano fue futbolista en clubes de su país como Rentistas, Defensor Sporting, Peñarol y Liverpool y llegó a estar cedido una temporada en el Mallorca, antes de retirarse en el Torque uruguayo -del Grupo City- donde inició su carrera como entrenador, logrando en la siguiente campaña el histórico ascenso del equipo a Primera División.

Entre sus éxitos destacan el primer título en la historia de Liverpool -el Torneo Intermedio 2018-, así como los ascensos con Cruzeiro brasileño en 2022 y con el Real Valladolid español en la temporada 2023-2024.

Aunque matemáticamente Uruguay no está clasificada para el Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, la Celeste está virtualmente dentro del torneo, pues es cuarta, con 24 puntos, los mismos que Paraguay, a falta de dos jornadas por disputarse y con seis puntos de ventaja sobre Venezuela (18), que ocupa la posición para la repesca.

Pezzolano comentó, sobre esa eventual participación en el Mundial, que "van a tener tiempo para trabajar y tener las cosas claras"

Los futbolistas uruguayos "son siempre muy competitivos, tenemos grandes jugadores, pero sobre todo el uruguayo tiene un corazón tremendo y va a pelear a morir. A ninguna selección le gustaría cruzarse con Uruguay porque sabes que siempre van a luchar. Ojalá hagan un buen papel y yo estaré como un hincha más", agregó.

El entrenador recalcó que lo más importante para sus equipos es "generar internamente ambiente y energía ganadora" y que todos tengan "clara la idea" de lo que quieren en cada partido y entrenamiento. EFE

