Rueda tiene "buen pálpito" sobre una visita del Papa en el Xacobeo 2027 y bromea: "No tendría excusa para no venir"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha propuesto diseñar "una estrategia inteligente", que vaya "de la mano de la Iglesia", para lograr que el papa León XIV visite Santiago de Compostela durante el próximo Xacobeo, que tendrá lugar en 2027, y asegura tener un "buen pálpito" con que este viaje pueda materializarse.

"Diciéndolo en tono jocoso, es que el papa no tendría excusa para no venir. Es el gran centro de peregrinación de la cristiandad, con cientos de miles de personas", argumenta en una entrevista concedida a Europa Press, en la cual admite que incluso ya ha hablado al respecto con el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, quien "está estos días en Roma", comenta, haciendo un guiño a "la diplomacia vaticana".

El dirigente 'popular' reconoce que con el papa Francisco ya hicieron "esfuerzos" para que visitase Santiago, pero "no fue posible", y con su sucesor confiesa que le gustaría "ir allí a solicitárselo formalmente". "Pero bueno, todas esas cosas llevan su tiempo y sus cauces", apostilla tras aclarar que no tiene "ningún dato a día de hoy" de que esa visita papal esté cerrada.

TASA TURÍSTICA

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo gallego reflexiona acerca de la tasa turística ya aprobada por los ayuntamientos de Santiago de Compostela y de A Coruña y que ya han anunciado otros como Vigo y apuesta por no emplear ese canon "para mandar un mensaje de que Galicia está saturada".

"Eso es un enorme error, que si cala, tendremos muchos problemas para revertirlo", advierte al recordar que el turismo representa casi el 13% del producto interior bruto y que "muchísimas familias dependen y viven" de ese sector. "Lanzar el mensaje de que estamos masificados turísticamente es casi como pegarse un tiro en el pie", alerta.

Rueda es crítico con la forma en la que llevó el Ayuntamiento de Santiago la implantación de la tasa turística porque dice desconocer "a qué va a dedicar esa recaudación" y señala que, "por lo que dicen los hosteleros, no se ha contado con ellos prácticamente".

"Yo espero que una vez que está aprobada la tasa, que todo esto se haga bien. Si se hace bien, pues a lo mejor no fue tan mala idea, pero veremos. En los principios no me está gustando demasiado", comenta tras recordar que su Gobierno no se negó a llevar al Parlamento la ley que habilitó la posibilidad de implantar este canon.

Rueda, quien fue el responsable autonómico de las políticas en materia de turismo, avisa contra "alentar situaciones de turismofobia", pero apuesta por adoptar medidas en la senda de un turismo "sostenible", "repartido por toda Galicia y durante los doce meses del año" e "intentar ir subiendo el nivel adquisitivo" de los visitantes.

"Yo no niego que hay momentos y ciudades en las que hay muchos turistas. Pero querer decir que eso es un problema y que tenemos que reaccionar inmediatamente y que encima reaccionamos cobrándoles por venir, creo que no es inteligente", reflexiona.