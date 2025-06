Urtasun reconoce una situación "muy complicada" en el Gobierno y difícil de recomponer

Madrid, 19 jun (EFE).- El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reconocido que la situación del Gobierno socialista es "muy complicada" porque el hilo que une la confianza de los ciudadanos con los servicios públicos se ha roto tras los presuntos casos de corrupción que han aflorado en el PSOE, y ha dicho que "recomponerlo va a ser muy difícil".

"Son días muy difíciles. Hay un gran estado de 'shock' en el electorado progresista y entre los socios de Gobierno", ha recalcado Urtasun durante una entrevista en La 1 de TVE en la que ha avisado de que el miedo "a lo que pueda venir no puede ser el motor de la legislatura".

"No vamos a hacer nada que facilite la llegada de PP y Vox al Gobierno, eso lo tenemos claro, pero no podemos pensar que el miedo a lo que pueda venir es el motor de la legislatura", ha incidido, al tiempo que ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya transmitido el mensaje de que la corrupción cero no existe.

"Hay cosas que me molestan de las últimas horas, como que la corrupción cero no existe. No es verdad. La corrupción cero sí existe", ha dicho tras recordar que hay cinco ministros de Sumar "que jamás se han visto afectados por ningún caso de corrupción y están limpios".

Urtasun ha mostrado su indignación por los casos que se están conociendo acerca de los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos y ha insistido en que les preocupa que afecte al Gobierno de coalición.

Ha descartado que los socios de gobierno de investidura en el Parlamento vean útil una cuestión de confianza -prerrogativa que solo tiene el presidente del Gobierno para presentarla- y ha insistido en que Sumar "será contundente" con Sánchez.

El dirigente de Sumar ha recalcado que para seguir avanzando en la legislatura el Gobierno socialista debe dar garantías de que "extirpa" la corrupción y aprueba un paquete de medidas que prevengan estos casos. EFE