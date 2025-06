Bernabé exige al PP que deje de dar "lecciones" de feminismo al PSOE y apoye la ley para abolir la prostitución

La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reclamado al PP que deje de dar "lecciones" de feminismo --"ni media", ha puntualizado-- a los socialistas, en alusión a sus críticas a los audios del caso Koldo, y apoye la ley para abolir la prostitución que llevará el Ministerio de Igualdad al Congreso en septiembre.

Bernabé, en declaraciones a los medios, ha destacado que será el "tercer intento" en sacar adelante esta ley, por lo que ha animado al resto de grupos a apoyarla, "especialmente" a aquellos que le dirigen "ataques e insultos" a ella y a otros socialistas por los audios del informe de la UCO sobre el caso Koldo que implican a los exdirigentes del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Tras criticar a los "partidos en la oposición que atacan con luces y purpurinas a través de las redes sociales todo lo que pueden", la 'número cuatro' del PSOE ha subrayado que "en la Comunitat Valenciana muchos y muchas deberían callar".

"Porque aquí hemos visto, conocido y sabido casos de 'volquetes', de traductoras rumanas (en alusión al 'caso Emarsa'), de mujeres que fueron acosadas en el seno del gobierno. Y aquí en la Comunitat Valenciana cuando gobernaba el Partido Popular nadie dijo nada; ni las que eran secretarias de Estado de Igualdad en aquel momento. Nadie, absolutamente nadie. Es más, hoy algunos todavía están en la política activa", ha aseverado.

Dicho esto, ha vuelto a criticar el pacto de gobierno que selló en 2023 el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, con "un maltratador condenado", en alusión al diputado de Vox Carlos Flores que "hoy es vitoreado por sus compañeros y compañeras de partido y por todos los seguidores que tiene en redes que tanto insultan a las mujeres del PSOE".

Y ha enfatizado: "Al Partido Socialista ninguno de esos partidos le puede dar ni media lección. Porque el PSOE, durante todos estos años de democracia, ha sacado adelante las leyes que han garantizado el avance en la igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres. Ha sido y es el PSOE el que en muchas ocasiones ha salvado a las mujeres del Partido Popular que hoy critican a las mujeres del Partido Socialista".

"PROFUNDAMENTE AVERGONZADAS Y TRAICIONADAS"

Bernabé ha reiterado que en el PSOE se sienten "profundamente avergonzadas y, sobre todo, traicionadas por determinadas personas" en el marco del caso Koldo, pero ha hecho hincapié en que ni ella "ni nadie" piensan consentir "que nadie del Partido Popular" les dé "ni media lección". "Nosotros no hemos parado de condenar y de actuar, y esto yo no lo vi cuando aquí pasaban cosas tan graves como las que todos conocemos. No lo vi en ninguno, ni especialmente en ninguna que tenía cargos muy relevantes en el Gobierno de España", ha insistido.

Cuestionada por las críticas a la respuesta del PSOE a este caso, ha reiterado la salida "clara, directa y contundente" de Ábalos y Cerdán de las filas socialistas. "La expulsión es la única salida posible de quienes nos han avergonzado y han hecho mucho daño a decenas de miles de militantes, cargos y representantes públicos e institucionales del PSOE", ha abundado, y ha destacado que el presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, "tardó apenas unas horas en salir con toda la contundencia y absoluta rapidez".

"LES FALTABA MÚSICA Y PANDERETAS" TRAS EL INFORME DE LA UCO

Una respuesta que ha comparado con la del gobierno de Mazón durante los últimos siete meses, en alusión a la gestión de la dana. "No puedo salir de mi asombro cuando deberían estar no solo callados, sino avergonzados por todo lo que hemos tenido que ver, padecer y sufrir en esta comunidad", ha constatado, para señalar que la semana pasada a los 'populares' les "faltaba la música y las panderetas" tras conocer el informe de la UCO.

Respecto a cómo afronta el PSPV esta situación después de que la ministra portavoz, Pilar Alegría, dijera que desconocen si van a salir más nombres en esta supuesta trama de corrupción, Bernabé se ha limitado a decir que "el señor Ábalos no tenía ningún cargo en el PSPV". "No puedo decir nada más", ha zanjado.

Por otro lado, preguntada por las declaraciones de la exvicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra acusando a Cerdán de cometer una "operación de acoso y derribo" contra ella, ha asegurado que no las ha escuchado y ha mostrado "todo el respeto y el aprecio" a la actual delegada del Gobierno en Asturias.