La Policía Nacional entrega el Premio de Investigación de la Fundación Policial Española al proyecto 'Athena'

La Policía Nacional ha celebrado este viernes el acto de entrega de los Premios de Investigación de la Fundación Policía Española 2024, celebrados en Madrid, donde han premiado varios trabajos de investigación sobre procedimientos y técnica policiales con dotaciones de hasta 15.000 euros, uno de ellos ha sido el proyecto 'Athena'.

El evento, celebrado en la oficina 'All in One' de CaixaBank y ha estado presidido por la subdirectora general de Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía, Eulalia González Peña, quien ha señalado que los trabajos galardonados "aportan soluciones que mejoran la seguridad pública".

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, estos premios tienen el objetivo de acercar a la sociedad española los temas relacionados con la seguridad de los ciudadanos y "contribuir a la defensa de las libertades y derechos de los ciudadanos".

En esta edición, el Premio de Investigación dotado de 15.000 euros ha sido entregado al investigador Álvaro Pérez Ortega por su trabajo titulado 'Athena': gestión integral de investigaciones policiales, recursos operativos, análisis de cuentas bancarias y generación automática de documentación y gráficos'.

UNA LUCHA "MÁS EFICAZ" CONTRA LA DELINCUENCIA

Eulalia González ha definido este trabajo como una "herramienta que transforma la gestión de las investigaciones para luchar de manera más eficaz contra una delincuencia que cada vez es más compleja, organizada y con mayores recursos".

También han acordado conceder el accésit de 8.000 euros a Eusebio López Reyes, autor de la investigación 'Protocolo Nacional de Identificación de Cadáveres en grandes catástrofes con el uso de perfiles genéticos en Codis - Módulo Pedigree Tree' y también ha sido felicitado por la subdirectora por reflejar "la excelencia y la diversidad del personal de la Policía Nacional".

Por último, se ha hecho entrega de una dotación de 15.000 euros a la Tesis Doctoral titulada 'Análisis experimental y numérico del comportamiento mecánico del material compuesto base aramida empleado en protecciones personales', de Ignacio Rubio Díaz, de quien González Peña ha dicho que ha llevado a cabo una "formidable investigación" para la protección de los policías.