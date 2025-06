Abascal muestra su desconfianza con el voto por correo del 23J por el papel de Leire Díez en Correos

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su desconfianza con el voto por correo tras la afirmación de la exconcejal socialista Leire Díez, que fue también directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de la empresa pública Correos durante el proceso electoral de las elecciones del 23 de julio de 2023.

"Ni siquiera te puedes fiar de que se enciende la luz. ¡Cómo vamos a fiarnos del voto por correo, ni de nada!", ha sentenciado Abascal en un mensaje publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, en el que ha insistido en que lleva diciendo desde que Pedro Sánchez es presidente desde hace siete años que "este gobierno es una mafia" y "no es de fiar.

Asimismo, el líder de Vox ha vuelto a reprochar, en este caso al Partido Popular, que haya "pactado" con el PSOE de Pedro Sánchez. "¿Cómo es posible que algunos se hayan pasado estos siete años pactando con este gobierno?", se ha cuestionado.

No obstante, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha rechazado por la mañana entrar a hacer "teorías de conspiración" sobre el papel de Leire Díez en el voto por correo de las últimas elecciones generales, pues cree que "no es buena idea" y que los resultados "fueron los que fueron" por la convocatoria "estratégica" de Pedro Sánchez.

En concreto, el portavoz nacional ha pedido no generar "sospechas" sobre el funcionamiento del voto por correo porque consideran que los resultados de las elecciones "fueron los que fueron" y por tanto desde su formación "no van a arrojar sombra de sospecha" sobre la institución. "No creemos que sea una buena idea, la verdad, empezar a desviar con teorías de conspiración sobre el voto por correo, pero vamos, que esta mujer estaba en todo", ha ironizado.

DÍEZ "NO FUE RESPONSABLE" DEL VOTO POR CORREO

Por su parte, Correos ha asegurado que la militante socialista Leire Díez "nunca fue responsable del voto por correo" en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, ni tampoco "en alguna convocatoria electoral".

En un comunicado, ha recordado que el voto por correo es un proceso regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), así como por la Ley Postal, que recogen que todas las tareas y funciones de Correos durante las elecciones corresponde coordinarlas al Consejo de Ministros y a la Presidencia de Correos.

"Desde Correos queremos desmentir tajantemente que dicha persona haya ostentado en algún momento esa responsabilidad", se lee en el escrito.