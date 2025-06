Toni Bou logra en Córcega su sexta victoria en siete pruebas

30-23. El Benidorm se despide de la Asobal tras una amarga victoria ante el Nava El Servigroup Benidorm cierra su etapa en la Liga Asobal con una victoria ante el Viveros Herol Nava, pero su descenso a la División de Honor es definitivo tras no depender de sí mismo

El Servigroup Benidorm desciende después de once temporadas en la Asobal El equipo de Benidorm, tras once años en la Asobal, se despide de la División de Honor tras no lograr la salvación en la última jornada, marcando el fin de una etapa destacada