Esteban no tiene "ninguna duda" de que la culpa de que el euskera no sea oficial en la UE es del PP

El presidente del EBB, Aitor Esteban, asegura que no tiene "ninguna duda" de que el Partido Popular es quien tiene la culpa de que el euskera no sea oficial en la Unión Europea. "Así de rotundo. No lo creo. Lo sé", manifiesta, para reconocer que en esta materia el PSOE se ha esforzado. Destaca además que, mientras haya la "mayoría suficiente para sostenerlo", mantendrán la coalición de gobierno entre el PNV y el PSE-EE en el futuro.

En estos términos se refiere Aitor Esteban, en una entrevista en El Correo, recogida por Europa Press, a la decisión de la UE de retrasar la votación para hacer oficiales el euskera, catalán y gallego en las instituciones europeas, después de que varios países mostraran dudas sobre la legalidad y la financiación ligados a esta decisión.

Con rotundidad, Esteban ha señalado al PP como culpable de esta decisión, algo que ha calificado como "una auténtica vergüenza". Censura además que no es algo que se haya dado es la última semana, sino que "llevan meses con esto".

"Puedo dar un nombre que se ha destacado singularmente: Esteban González Pons", indica, mientras reconoce que el PSOE "se ha esforzado". "El tema podría haber salido", lamenta.

Además, subraya que desde la investidura fallida de Feijóo, cuando el PNV votó en contra de esa posibilidad, solo ha visto iniciativas en las que piensa "¿pero por qué?". "Siguen una y otra vez contra las selecciones vascas, contra el euskera, contra el edificio de la Avenida Marceau de París. Quieren dejarnos fuera del Parlamento Europeo. Presentan un recurso para que las instituciones forales no puedan nombrar secretarios e interventores", enumera, para preguntarse qué están buscando "con eso".

"¿Crees que eso va a mover al PNV a votar una moción de censura? Están ahí como una mosca: pam, pam, pam. No sé qué pretenden, sinceramente, pero se están equivocando", asevera.

"CRISIS ENTRE COMILLAS"

Sobre las últimas discrepancias que se han hecho públicas entre los socios de gobierno en Euskadi, el presidente del EBB incide en que la fórmula de gobierno actual "funciona bien y da estabilidad a todo el país", por lo que, siempre que haya una mayoría "suficiente para sostenerlo", seguirán apostando por ella en el futuro.

"No está solo en manos del PNV, pero lo que puedo decir ahora es que estamos satisfechos. Entonces, ¿por qué no repetir?". Zanja así lo que ha considerado una "crisis entre comillas" en la que, "quien era absolutamente consciente de que había que parar era el PSE. Más que el PNV".

Preguntado, precisamente, por una de esas discrepancias, la de la inmigración, Esteban asegura que las declaraciones que hizo el Lehendakari, Imanol Pradales, "sobre la inmigración que recibimos y la que Euskadi necesita", las realizó "en un contexto". Su posición, dice, es la de "una sociedad integradora", pero en la que tampoco pueden hacer "un discurso vacío, sin contenido".

ACUERDO DE INVESTIDURA

En la misma entrevista Esteban también analiza la posición del PNV en la política estatal, donde destaca que no forman parte "de un bloque", sino que firmaron un acuerdo de investidura que han cumplido, y que espera que "que acabe cumpliendo Sánchez". "En el último año lo ha hecho, pero quedan cosas por hacer", reconoce.

A la pregunta de si se están preparando para un cambio de gobierno en Madrid, Esteban señala que no sabe si lo va a haber. "Supongo que va a haber una crisis de gobierno. Pero no me atrevo a ser categórico", reflexiona, para añadir que el Gobierno de España está empezando "a mover muchas leyes que estaban paradas".

Estos movimientos, para el presidente del EBB, puede significar "que Moncloa está viendo que tiene que intentarlo, o que quiere, con temas muy simbólicos, decir 'esto es una afrenta, así no se puede, convoco elecciones". Bajo su punto de vista, estas elecciones no llegarían "igual mañana, pero sí pasado mañana".

A pesar de ello, garantiza que en el PNV son "suficientemente responsables como para intentar ayudar en la estabilidad", pero sin estar "atados por un programa de Gobierno, que es del PSOE y Sumar".

Sobre la posibilidad de impulsar reformas legales para blindar los requisitos del euskera en las oposiciones, Esteban opina que se necesita "dar seguridad jurídica a la gente que oposita", para lo que tienen propuestas que están trabajando y que le gustaría poder llevar "algo cerrado con el PSE al Parlamento vasco".