Vox ve al Gobierno "cercado" y dando los últimos coletazos tras los audios sobre la UCO

Madrid, 27 may (EFE).- Vox cree que el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra "muy cercado" tras de la publicación de los audios de personas supuestamente ligadas al PSOE contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y está convencido de que está dando los "últimos coletazos".

Esos audios, según ha apuntado fuentes del partido de Santiago Abascal, han puesto al Ejecutivo en una posición tan delicada que podría llegar a hacer tambalear la legislatura.

Vox ha presentado una querella contra los protagonistas de los audios sobre la UCO, que dicen "no son cavilaciones" y ven en ellos un punto de inflexión entre todas las causas judiciales que "cercan" al entorno político y familiar de Sánchez.

"Son cosas evidentes, que se palpan, no son declaraciones al aire", afirman convencidos de que toda la "corrupción" socialista saldrá a la luz porque, son "tan miserables" que "no confían los unos en los otros" y "lo tienen todo grabado".

Según señalan, el PSOE cuenta con "sicarios" en sus "cloacas" que actúan contra quienes piensan que pueden perjudicar su continuidad en la Moncloa, ya sean partidos de la oposición, jueces, periodistas o empresarios, a los que están tratando de "neutralizar" por todos los medios y en todos los ámbitos.

Como prueba de que todos los pasos que está dando el Gobierno van encaminados a "blindarse" y crear un "cortafuego" contra "todo lo que está saliendo", señalan que cada vez están tomando decisiones "más alocadas" y "totalitarias".

Entre ellas citan el anteproyecto que ha impulsado el Ejecutivo para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o la reforma del Reglamento del Congreso para regular la actividad de los periodistas en la Cámara Baja.

Y, frente a esta actitud, insisten en llamar al PP a romper cualquier relación con los socialistas y a ponerse "en rebeldía" frente al Gobierno.

Piden así a los presidentes autonómicos del PP que no acudan a la Conferencia de Presidentes convocada para el próximo 6 de junio en Barcelona porque entienden que si se sientan con el Gobierno estarán dando una imagen irreal de normalidad y estabilidad política.

A Vox no le vale que el PP acuda a la conferencia con el argumento de que es un partido de Estado. "No se dan cuenta de que están entrando en una espiral que no se va acabar nunca", dicen convencidos de que "esa imagen de partido de Estado y moderado es inútil". EFE