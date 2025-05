Francho: “Si algún día pasa lo que todos queremos, jamás me perdonaría no estar aquí”

Zaragoza, 27 may (EFE).- Francho Serrano, uno de los jugadores más destacados del Real Zaragoza durante la temporada y que anunció el pasado domingo que renueva su contrato con el club, se ha mostrado este martes “muy feliz” de continuar en el equipo y ha subrayado: “Si algún día pasa lo que todos queremos, yo jamás me perdonaría no estar aquí”.

Con esta frase, el canterano ha hecho una referencia velada al ascenso a Primera División del Zaragoza, un club que sumará en la próxima campaña trece temporadas seguidas en la categoría de plata del fútbol español.

Para el centrocampista, continuar en el equipo “es un orgullo” y “un buen paso” en su carrera, por lo que se ha mostrado “muy feliz” de seguir en la entidad blanquilla, el club de su vida, ha dicho, y ha deseado que su estancia dure “muchísimos años más”.

Sobre la temporada que terminará este fin de semana y el futuro, ha señalado que en la entidad han de tener “mucha calma”, pues “el Zaragoza es un club de Segunda División de la zona baja; por desgracia, es una obviedad”.

Bajo su punto de vista, “la obviedad más grande” es que ha faltado en muchos momentos “solidez defensiva”, algo que en los últimos partidos con Gabi de entrenador se ha recuperado “un poco”.

Para lo que viene, ha señalado que “hay que hacer borrón y cuenta nueva”, por lo que “el despedir La Romareda puede servir de punto de inflexión para hacer un cambio radical en todo”.

“Creo que se está intentando hacer paso a paso, poco a poco; también sabemos de lo que venimos, tenemos que ser conscientes y realistas de que la realidad del Real Zaragoza es, por desgracia, totalmente distinta a la que todos esperábamos”, ha juzgado, pues, como ha recordado, el equipo lleva dos años “peleando por no descender”.

Según Francho, las claves pasarán por “ir de la mano” con la afición y, a partir de ahí, construir un proyecto “con mucha calma y siendo conscientes de que no hay que ilusionarse pronto, porque muchas veces vienen batacazos y son muy difíciles de asimilar”.

Preguntado por la continuidad de Gabi, ha admitido que le gustaría que siguiera, pues fue “un referente” cuando vistió la camiseta del Real Zaragoza y “ha tenido una carrera inolvidable”.

“Creo que vino aquí en un momento muy difícil, ha puesto mucho de su parte por intentar ayudarnos, ha salido la cosa bien y creo que merece esa oportunidad de ayudarnos a conseguir el objetivo que todos llevamos buscando”, ha zanjado.

Y en cuanto a su posible papel como bandera del proyecto, el centrocampista ha admitido que ha sido una de las razones por las que ha renovado, a la vez que ha juzgado que posee “la suficiente capacidad para asumir ese rol”.

Además, Francho ha recomendado a los posibles jugadores que vengan que tengan “muy claro” que llegan a un club con “una base social muy grande, que están muy quemados por la situación, como es obvio, que hay que tener en cuenta siempre todo y que están ellos muy por encima de nosotros”.

Por ello, ha recalcado que, muchas veces, cuando la situación es mala, Zaragoza “es una plaza complicada”, por lo que “hay que saber llevar eso”. EFE

31003897