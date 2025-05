Enormes estructuras efímeras de lana roja de las casas de Chiharu Shiota llegan a Bilbao

Bilbao, 27 may (EFE).- La artista japonesa Chiharu Shiota ha presentado la exposición monográfica 'My House is your Hose' (Mi casa es tu casa) en Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao, con imponentes estructuras rojas efímeras confeccionadas con lana y telas, que invitan al visitante a compartir sus experiencias personales.

La propia Shiota ha explicado que en la exposición ha tratado de presentar una casa en su continente como estructura física, pero también plasmar lo que tiene dentro, y recoger sus vivencias en una especie de gruta delimitada por un entramado de lanas rojas de las que penden cartas y dibujos de personas de las distintas ciudades en las que ha expuesto.

Por eso ha agradecido a las personas de Bilbao, adultos y niños, que han participado en la campaña que propuso Azkuna Zentroa y han enviado unos 2.000 trabajos, tanto en castellano como en euskera, que mientras dure la muestra hasta el 28 de septiembre, dialogan con los de otras personas escritos en inglés, japonés o portugués en una estructura "colaborativa".

En su primera muestra monográfica en Euskadi, la artista presenta obras monumentales que conectan con elementos de la vida cotidiana, recuerdos y objetos en desuso para plasmar su visión subjetiva del hogar, pero también aborda asuntos más trascendentes como la migración mostrando maletas que llevan dentro recuerdos de personas que dejaron sus casas, así como se expresa sobre la vida y la muerte.

Según ha explicado la comisaria de la muestra, Tereza de Arruda, el montaje de esta muestra ha conllevado semanas de trabajo de la artista japonesa y su equipo.

El atrio del centro bilbaíno recibe al visitante con una instalación compuesta por 13 monumentales vestidos rojos que "representan a los seres ausentes, encarnando la existencia, el intercambio y la conservación de recuerdos efímeros".

Ya en la Sala de Exposiciones, Chiharu Shiota ha levantado una gran estructura metálica de una casa cubierta con una piel de hilos entrelazados de lana roja, color que "simboliza la vida, la energía y el sol en la cultura japonesa".

Frente a esa estructura, Shiota presenta infinidad de pequeños muebles, como de casitas de muñecas de diferentes países, interconectados entre ellos por más lanas rojas, como hilo conductor que permite, en la sala siguiente, que el visitante se introduzca en una especie de gruta de lana con los pensamientos y dibujos de quienes han querido participar en la muestra.

Toda esa parte es efímera porque cuando se cierre la muestra, desaparecerá, ha constatado la artista. "Solo quedará en el pensamiento y la memoria" de quienes se adentren en ella, ha dicho.

La última sala recoge la retrospectiva de la artista durante tres décadas, con fotografías de una performance que hizo en 1994, además de dibujos de bocetos de sus esculturas y grabados.

Chiharu Shiota (Osaka, Japón, 1972), se formó en la Universidad Seika de Kioto, en la Escuela Superior de Arte de Braunschweig y en la Academia de Arte de Berlín, donde vive y reside.

Ha expuesto, entre otros, en numerosos países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, Francia y Alemania, así como ha participado en exposiciones internacionales como el Festival Internacional de Arte de Oku-Noto, la Bienal de Sidney, y la Trienal de Yokohama.

En 2015, Shiota fue seleccionada para representar a Japón en la 56ª Bienal de Venecia.

"My House is your House" se enmarca dentro de Prototipoak Bilbao, la Bienal Internacional de Prácticas Artísticas de Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao, y esta tarde Shiota ofrecerá una charla junto a la comisaria de la muestra antes de la inauguración. EFE

(foto)