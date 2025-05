Borja Jiménez: "Era el momento de separar nuestros caminos"

Leganés (Madrid), 26 may (EFE).- Borja Jiménez, en su despedida como entrenador del Leganés, afirmó que su salida ha sido "una decisión consensuada" y que si bien cree que han hecho "muchas cosas bien" durante sus dos años en el club, era el momento de separar los caminos "porque se necesita gente con mucha fuerza para que empuje a todos los futbolistas y renueve la ilusión con la afición".

"Posiblemente haya existido ese ofrecimiento de seguir. Tenía que ser honesto con la gente: empieza un proyecto nuevo, se necesita que todo el mundo vaya focalizado en lo mismo; venimos de dos años muy positivos, independientemente de cómo ha acabado el segundo. Hemos hecho muchas cosas bien", dijo.

"Somos el equipo de Europa que ha descendido con más puntos. Era el momento de separar nuestros caminos porque se necesita gente con mucha fuerza para que empuje a todos los futbolistas y renueve la ilusión con la afición; no es que el club no haya querido que continuara. Es una decisión consensuada, he sido partícipe y creo que es lo mejor para mí, para el club y para la afición", añadió.

En esa línea, profundizó: "Ha sido un viaje muy emocionante; tenía que ser honesto y era el momento de que separáramos nuestros caminos para posiblemente encontrarnos en el futuro. Lo importante es que el Leganés vuelva a Primera; su afición es de Primera. Que tenga muchísimo éxito. Me voy con la cabeza alta, con el corazón muy lleno".

"Independientemente de cómo se hubieran dado los tiempos, es una decisión que no hubiéramos tomado hasta el final porque no sabíamos ni la categoría en la que íbamos a estar ni un montón de cosas más. Por eso creo que independientemente de que hayamos tenido alguna conversación durante los dos o tres últimos meses, el momento oportuno para tomar la decisión era cuando acabara el año. Me hubiera sentido capacitado, claro que sí, para volver a subir al equipo a Primera; no tengo ninguna duda", declaró.

Asimismo afirmó que tanto él como su cuerpo técnico se van con la sensación de haberse "vaciado por dentro para conseguir el objetivo" y que no se arrepiente de "nada" de lo que han hecho. A los capitanes Sergio González y Jorge Sáenz, presentes en la sala de prensa, les hizo ver la importancia que tienen en el vestuario y en el club; y a la afición le agradeció su comportamiento.

"El mejor recuerdo que me quedo es sentir el cariño de la afición, la vuelta al campo con el estadio aplaudiendo tras el descenso. Habla bien de la afición y del trabajo que se ha hecho dentro. No ha sido un ascenso, pero ha sido algo que recordaremos siempre. Es una afición muy pasional, lo demostró el otro día; está en las buenas y en las malas. Y eso es muy difícil de conseguir. La gente es el mayor éxito y el mayor punto fuerte del club, como los quiere y como lo trata. Es su mayor activo", añadió.

Jiménez aseguró que no sabe hacia dónde irán ahora sus pasos: "No sé hacia dónde va mi futuro. Estamos aquí para cerrar una etapa que ha sido muy exitosa; me encanta que me valoren como parte de esta historia que dentro de poco va a ser centenaria. Es momento de parar unos días, de valorar las diferentes situaciones que se nos puedan dar como cuerpo técnico, y decidir. Habrá que ver diferentes posibilidades y decidiremos en los próximos días".

La comparecencia la abrió el director deportivo Andrés Pardo: "Un descenso es una situación muy traumática donde hay mucho desgaste. A partir del sábado tuvimos 24-48 horas en una reflexión conjunta, incluso valorando la situación de poder seguir con esta vinculación, pero las dos partes hemos acordado que lo mejor sea separar nuestros caminos, poner un punto y aparte para poder encontrarnos en cualquier otra situación".

Además tomó la palabra el presidente Jeff Luhnow: "Es un entrenador histórico. Estamos diciéndole adiós por ahora, porque creo que nos vamos a cruzar en el futuro. Ha pasado dos años muy importantes aquí, muy importantes para nuestra historia, y nunca se sabe dónde van a ir estas cosas. Las puertas quedan abiertas aquí".

"No me he arrepentido en ningún momento de tomar la decisión de que fuera nuestro entrenador. Vamos a ir en diferentes rumbos, pero puedes contar conmigo para lo que quieras. Hiciste un trabajo tremendo. Muy agradecido por todo lo que has hecho, nos has generado recuerdos increíbles que voy a apreciar para siempre", completó en palabras al técnico. EFE