Javier Álvarez Salgado y Loly García, amor por el atletismo sobre la pista de ceniza

David Ramiro

Madrid, 24 may (EFE).- "El atletismo lo ha sido todo en nuestra vida". Así resumen Loly García y Javier Álvarez Salgado la pasión que sienten por este deporte que los unió allá por 1964 y que, sesenta y un años después, les ha valido un homenaje del atletismo español citados por el Grupo de Amigos de la Pista de Ceniza en las instalaciones de la Universidad Complutense de Madrid.

La historia de Javier Álvarez Salgado (Pontevedra, 1943) y Loly García (Vigo, 1950) está estrechamente ligada a las pistas de ceniza. En ellas, sobre todo en Balaídos y la ciudad viguesa, comenzaron a dar sus primeros pasos en el atletismo. En ellas se conocieron y comenzaron una preciosa historia de amor que dura toda una vida.

En las pistas de ceniza Javier preparó los Juegos Olímpicos de México 1968 y Múnich 1972, en los que fue finalista junto a su amigo Mariano Haro, con quien formó una de las mejores parejas de fondistas de la historia del atletismo español.

Javier batió grandes récords con los que se convirtió en uno de los mejores atletas españoles de todos los tiempos. En ellas también Loly rompió 'techos de cristal' como una de las auténticas pioneras del atletismo español moderno, con paso incluido por la pista universitaria de Madrid durante los años en los que vivió en la capital.

Sobre esas pistas de ceniza comenzaron a convivir y disfrutar con sus hijos, parte fundamental de su manera de entender el deporte y la vida. Y desde entonces nunca han parado de correr, siendo una fuente de inspiración para diferentes generaciones, como las que se reunieron en la pista de la Universidad Complutense de Madrid para brindarles un emotivo homenaje.

"Este homenaje supone muchísimo. Es la gente del atletismo. A algunos los conozco hace cincuenta o sesenta años. Yo he corrido aquí y he entrenado aquí, cuando vivía en Madrid y esta era la pista en la que entrenábamos. El quiosco que está en la entrada aún existe. Todo me trae muy buenos recuerdos", declara a EFE Loly García, con 75 años cumplidos.

"A Javier lo conozco desde 1964 y enseguida el atletismo nos unió. Con nuestro entrenador, Alfonso Ortega, yo pasé de la pista de ceniza a correr en el encuentro España-Bélgica y a acumular carreras por todos los sitios", señala.

Loly y Javier. Javier y Loly. Siempre con el trasfondo del color azul celeste de su Celta de Vigo, cada mañana siguen paseando y corriendo por la carretera que va junto a la costa y cada día siguen entrenando en familia.

Fruto de su pasión por el atletismo están compartiendo un proyecto vital con sus hijos en forma de viajes. "Hace unos años, nuestra hija Paula, la segunda, nos dijo de ir a Múnich y empezar a conocer los sitios donde hemos corrido. En 2018 fuimos a Múnich, volvimos en 2022, y también hemos estado en Helsinki. En agosto iremos a Estocolmo y después veremos si hay más. Depende de las fuerzas que tengamos", apunta Javier a sus 82 años.

Siguiendo los pasos de otras 'leyendas' como Carmen Valero, Armando Roca, Jorge González Amo, Fermín Cacho, Ruth Beitia o Consuelo Alonso, Loly García y Javier Álvarez Salgado, junto a sus hijos, participaron en la sexta edición del Memorial Miguel de la Quadra Salcedo en la pista de ceniza de la Universidad Complutense. Allí, sobre el intenso sol de Madrid, recibieron el cariño y los sentidos aplausos de todos los presentes. Diferentes generaciones unidas por el atletismo, como a ellos les unió en su día. EFE