Cuca Gamarra (PP): "En España no hay Gobierno, sino una coalición de intereses para mantenerse en el poder"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este sábado en Tenerife al lider de su partido, Alberto Núñez Feijóo, como la mejor alternativa a ser presidente del Gobierno de España frente al "sanchismo". Desde la isla, y con motivo de un Congreso del partido a nivel insular, ha enviado un mensaje al actual dirigente nacional, Pedro Sánchez, a quién ha acusado de ser "el problema" que tiene España: "Cuando todo a tu alrededor, en tu Gobierno, en tu partido y en tu entorno, está vinculado a la corrupción, el problema eres tú".

"En España no hay Gobierno, lo que hay es una coalición de intereses para mantenerse en el poder", ha dicho.

Gamarra ha participado este sábado en la clausura del X Congreso del PP en Tenerife, que ha elegido a Lope Afonso como presidente insular. En su intervención, la secretaria general ha apelado a la forma de hacer política del PP frente a "lo que hacen otros", en referencia al Partido Socialista: "Solo hacen una cosa, buscar culpables constantemente ante su incapacidad, su sectarismo y una corrupción que le asola por tierra, mar y aire".

"A estas alturas creo que todos somos conscientes de que en España no hay Gobierno, lo que hay es una coalición de intereses para mantenerse en el poder, para conseguir desde el poder todo aquello que no le daría un Gobierno decente a aquellos que quieren romper un proyecto de convivencia como es España", ha señalado.

De este modo, ha continuado que al actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, solo le importan "los suyos y los problemas de los suyos". De este modo, ha destacado Gamarra, por encima "de Sánchez y el sanchismo, el PP es capaz de poner remedio a muchísimos problemas".

"Ahora nos queda culminar haciendo que a la Moncloa llegue un presidente honesto y responsable", ha dicho.

Ha repasado, asimismo, los sucesos políticos y judiciales en los que miembros del PSOE se han visto envueltos esta semana, ya que "frente a la buena gestión del PP, que se ve allí donde se gobierna, lo que la sociedad se encuentra es a Tito Berni, el caso Mascarillas, a Gustavo Matos...Lo contrario a la buena política".

Gamarra, durante su intervención, ha afeado que avancen "constantemente" los "escándalos" del PSOE, a través de diversas investigaciones judiciales y policiales. "Cuanto más avanza, lo que nos encontramos es menos vergüenza de Sánchez y de todos los suyos para intentar burlar la labor de la justicia y boicotearla".

"Estamos viendo una semana francamente curiosa. Fijaros, el constante boicot del Gobierno y del PSOE a los jueces. Ahora que tanto les gusta hablar de sabotajes, resulta que el Partido Socialista se dedica a eso, a sabotear a la justicia", ha criticado.

En concreto, Gamarra ha referenciado, con ejemplos, algunos de esos casos, calificando de "aforamiento express" el emprendido esta semana por el líder del Partido Socialista en Extremadura, que, ha dicho, ha hecho "renunciar a cinco para conseguir un aforamiento, pensando que así puede burlar la acción de la justicia".

GUSTAVO MATOS

Y también ha hecho mención a lo trascendido esta semana en torno al vicepresidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, y su presunto encuentro con un empresario acusado de tráfico de drogas. "Y nuevamente nos quieren hacer creer que esto es lo normal. Un vicepresidente de un Parlamento de Canarias no se puede ir reuniendo con responsables de tramas de narcotráfico. Esto no es lo normal y lo vamos a seguir denunciando".

Además, ha proseguido, esta semana "se ha vivido por primera vez en la historia de la democracia que una juez sienta en el banquillo al hermano de un presidente del Gobierno por delitos de corrupción".

"Y esto parece que no a quedar aquí, porque no solo es el hermano. En estos momentos está siendo investigada también su mujer, y a Pedro Sánchez, lo que le decimos es que cuando todo a tu alrededor, en tu gobierno, en tu partido y en tu entorno está vinculado a la corrupción, el problema no es tu partido, tu gobierno y tu entorno, el problema eres tú. Este es el problema que tiene España", ha argumentado Gamarra.

De este modo, ha señalado que el "único camino posible", ha proseguido, es que la sociedad española "de su palabra al Partido Popular" y se pueda "cerrar" así la página "de una política que no merecemos".

"Están aprovechándolo absolutamente todo, la fiscalía, los ataques a los medios de comunicación, pero no les servirá porque en España vamos a garantizar que la igualdad ante la ley sea la misma para todos, le pese a Pedro Sánchez y le pese a todo el Partido Socialista", ha sentenciado.