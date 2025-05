Joan Plaza: "Nosotros no podemos ser la panacea de nadie"

Andorra La Vella, 23 may (EFE).- Joan Plaza, entrenador del MoraBanc Andorra, avisó este viernes de que no hay espacio para la relajación en el partido del sábado (18:00 CET) contra el BAXI Manresa, que lucha por entrar en los 'play-off' por el título, pues considera que su equipo "no puede ser la panacea de nadie".

El experimentado técnico barcelonés, sin decir, el nombre criticó la baja de última hora de Jerrick Harding, el máximo anotador de la Liga ACB. "Hay una sorpresa inesperada, pero ya lo explicarán los médicos. La única baja notoria es la de Nacho Llovet que no puede jugar aunque hemos tenido una sorpresa de última hora y repito inesperada".

"Eso va desde los síntomas de cada jugador, de su entorno y no se qué. Una de las cosas que hemos hecho bien está segunda vuelta es no depender de nadie. Está muy bien que haya un gran defensor, un gran anotador o un gran reboteador, pero aquí todos son necesarios y ninguno es imprescindible. Lo que queremos es jugadores que quieran jugar este tipo de partidos y que sea capaz de entender que no juegan para su propio interés", señaló.

El MoraBanc consiguió la permanencia el sábado pasado en Coruña y se enfrenta a un rival que lucha para acabar en posiciones de 'play-off': "Espero que seamos conscientes de afrontar el partido como toca, pero es difícil porque cada uno lo vive a su manera. Por suerte, ya no tenemos esa presión y ahora tiene que florecer el compromiso y dedicarles un buen partido a está afición que este año no ha podido disfrutar de tantas victorias aquí".

Joan Plaza elogió el juego de los de Diego Ocampo: "Tienen muchísima verticalidad y si nadie lo ha podido para en la ACB será utópico que lo podamos parar nosotros. Tenemos que ser muy leales a nuestro juego y nos tocará dar nuestra mejor versión".

Plaza, no obstante, no piensa en la temporada que viene. "No hemos hablado de ello. Lo que quiero es seriedad y profesionalidad hasta el último balón del último partido. Tenemos que ser capaces de focalizarnos en el partido del sábado porque la afición se lo merece", apuntó.

También aprovechó para hablar del buen balance de su equipo desde su llegada al banquillo. "Si la liga hubiese empezado en enero estaríamos en 'play-off'. Muchos jugadores han mejorado su rendimiento y el 'feedback' con la afición es bonito. Tenemos que ser ambiciosos y humildes porque el retorno que nos dan es precioso", sentenció Joan Plaza. EFE

vds/and/lm