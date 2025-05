El Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido recursos a 105 personas que pernoctan en Barajas

Madrid, 21 may (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dado a conocer que el Ayuntamiento ha monitorizado ya y hecho un “seguimiento individualizado” a través de sus servicios sociales a 105 personas sin hogar de las alrededor de 400 que duermen en el aeropuerto de Barajas, pero pocos han aceptado irse.

“Se les ha ofrecido alternativa de alojamiento fuera del aeropuerto”, aunque solo lo ha aceptado un número “muy bajo” de personas, ha lamentado Almeida en declaraciones a la prensa en el Palacio de Cibeles tras un pleno extraordinario en el que se ha aprobado el plan del consistorio respecto a las viviendas de uso turísticos (VUT).

El alcalde ha defendido que el Ayuntamiento ha ofrecido alojamiento a 105 personas pero el hecho de que solo lo hayan aceptado un número “muy bajo”, incide en lo que ya ha dicho, “aunque algunos no lo quieran ver y no lo quieran aceptar”: que los equipos de atención social del consistorio pueden ir a Barajas y ponerse en contacto con las personas sin hogar, pero no les puede “obligar” a salir del aeropuerto ni a ir a los recursos sociales municipales.

“Quien entienda que esto se soluciona con que el Ayuntamiento de Madrid va, por la fuerza se los lleva y por la fuerza les mete en un recurso social, se equivoca gravemente. Es una realidad mucho más compleja, mucho más difícil y mucho más dura de lo que se nos está diciendo”, ha enfatizado el regidor del PP. EFE

