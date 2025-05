Trias exige en el Congreso que le pidan "perdón" por la 'Operación Cataluña' y denuncia la pasividad de la Fiscalía

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha reclamado este lunes en el Congreso que alguien le pida "perdón" por la 'operación Cataluña', de la que se considera víctima por habérsele atribuido una falsa cuenta en Suiza, y se ha quejado de que la Fiscalía General del Estado no haya actuado en este asunto y de que se haya normalizado el "mal uso" del poder por parte, a su juicio, del Ministerio del Interior, durante la etapa en que estuvo dirigido por el 'popular' Jorge Fernández Díaz.

"Yo no veo que pasen cosas que yo creo que habrían de pasar. O sea, no veo que el fiscal general del Estado intervenga para nada. Pasan cosas y parece normal que pasen estas cosas. Y he llegado a la conclusión de que hay un cierto acuerdo de no hacer más lo que se ha hecho contra los independentistas", ha indicado durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga las 'cloacas' del Estado y su actuación contra el independentismo catalán.

Trias ha remarcado que esa manera de actuar contra ese movimiento político se puede reproducir también para perseguir a otros sectores. "Esto no es contra los independentistas, es una manera de actuar. Cuando uno considera normal que se utilicen herramientas anormales, se está equivocando", ha advertido.

En el mismo contexto, ha llamado al Gobierno y a otras instituciones como el Poder Judicial a "poner orden" porque hay "cosas que no pueden pasar". Lo ha hecho cuando se le ha preguntado sobre unos audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo en los que supuestamente se reconocía que se habían publicado informaciones falsas sobre él.

Tras calificar de "muy grave" que haya gente "capaz de inventarse las cosas para apartar a alguien" por ser independentista, ha dejado claro qué no pretende que "nadie vaya a la cárcel", sino que quienes lo han hecho "les dé vergüenza" y alguno asuma que se ha "equivocado" y le pidan "disculpas" por "haber atravesado todas las líneas".

NO PRUEBAS, SÓLO SOSPECHAS

El exconseller de Jordi Pujol ha admitido que no tiene "pruebas" de cómo se realizó esta operación, pero sí "sospechas" de que había un entramado del que formaban parten confidentes que ofrecían información falsa a sabiendas, por la que cobraban, y que después el Ministerio del Interior distribuía a la prensa. "Puedo poner nombres de quien ha sido el inventor de todo esto, pero me puede llevar al juzgado", ha comentado, señalado en todo caso como "gran culpable de todo esto" a "quien lo compra".

Se ha centrado en la noticia que publicó 'El Mundo' el 26 de octubre de 2014 atribuyéndole un movimiento de 12 millones de una cuenta supuestamente suya en un banco suizo a otro andorrano. Todo era falso como, según ha recalcado, pudo demostrar ante la justicia.

Eso sí, el medio que publicó la información falsa no fue condenado porque el tribunal sostuvo que lo habían publicado pensando que era cierto, dado que los datos se los había pasado Interior. Y después, su querella contra el Ministerio se archivó porque no se asumieron como pruebas "conversaciones telefónicas" en las que se demostraba la relación del Gobierno con la 'policía patriótica'.

Trias ha hecho hincapié en distintos momentos en que lo único que quiere es que alguien le pida "perdón". "Cuando no consigues ni esto, quiere decir que en este país hay algo que no funciona", ha remarcado, tras apuntar que se ha sentido "indefenso" y quejándose de la "impunidad" con la que actuó ese entramado.

El exdirigente de CDC ha apuntado directamente al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz con quien, según ha recordado, llegó a ir a ver al Papa, y al que ha advertido que este tipo de comportamiento no es de "cristiano".

En este contexto, se ha quejado del "mal uso del poder" que se hizo en Interior durante su etapa. "Si yo me pongo en la cabeza de un ministro que habla con su ángel de la guarda y que le dice que Trías es la representación del mal, entonces entiendo que decidan: a este nos lo tenemos que cargar".

A su juicio, el motivo de la operación es que algunos partidos "no soportan" que haya quien defienda que "Cataluña es una nación" y es libre para decidir su futuro y ha mencionado como detonante de las actuaciones contra él su visita al entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que propició que su grupo de comunicación se pronunciara a favor de la autodeterminación.

FEIJÓO LE DIJO QUE LE "SABÍA MAL" LO QUE SE HACÍA CON ÉL

Trias ha lamentado que nadie se haya disculpado por aquella información falsa, ni quienes la indujeron, ni quienes la publicaron, ni quienes la utilizaron políticamente, en especial Iniciativa per Cataluña, los Comunes y la exalcaldesa Ada Colau.

Además, ha recordado que tenía una relación "exquisita" con el entonces presidente Mariano Rajoy y que tanto su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como el ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le dijeron que les sabía "mal" lo que estaba pasando con él y le recordaron el "mucho aprecio" que le tenía el jefe del Ejecutivo.

"Pues que me aprecie un poco menos y elimine a este señor, que es malévolo", contestaba él, en referencia a Fernández Díaz, y antes de recordar que recibió críticas en su partido por definir a Rajoy como "un tipo afable", aunque al final le "comieron la cabeza" con "historias para no dormir". También ha desvelado que hay "muchísima gente del PP" que sí le ha pedido disculpas a nivel personal, pero que nadie lo hace en nombre del partido por considerar que eso no se "debe hacer".

SUMAR NO HA ESTADO PARA DEFENDER A COLAU

El compareciente considera que con la 'Operación Cataluña' se "pasaron de frenada" y cree que en cierto modo "esto no se ha acabado", pues hace dos años PP, PSC y los Comunes se unieron en el Ayuntamiento de Barcelona contra él, pese que había ganado las elecciones, porque no se podía permitir "un alcalde independentista".

"Es la misma canción, con otros métodos, estos absolutamente legales", ha reconocido, pese a la comparación y las críticas que ha vertido contra Ada Colau, quien le sucedió como primera edil en 2015. En el interrogatorio a Trias no ha participado ningún representantes de los Comunes ni de Sumar, puesto que este lunes ninguno ha acudido a la sesión matutina de la comisión de investigación.

La diputada de ERC Pilar Vallugera se ha solidarizado con Trias por la "injusticia flagrante" de la que, a su juicio, fue objeto, y también ha mencionado ese pacto para arrebatarle la alcaldía de la Ciudad Condal. "Yo no sé a qué estamos jugando en nuestro país, perdone, porque es que me pongo negra. Es la confianza", ha deslizado.

NO HUBO 'MEA CULPA'

Desde el "afecto personal" que ha confesado tener a Trias, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, le ha dicho que le produce "lástima y extrañeza" verle "ejerciendo de separatista" y "rendido a un tipo como (Carles) Puigdemont". "No nos entendemos", se ha limitado a contestar el compareciente no sin antes invitar al exdiputado del PP, con el que coincidió en su etapa de diputado, a tomar un café para explicarle su actual posición política.

Por parte del PP, el exportavoz de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha indicado que no se siente "llamado a pedir disculpas" Trias, al que sí ha mostrado "políticamente respeto e incluso afecto". "Ahora bien, debo decir que en todo caso si alguien debe exigir disculpas somos los catalanes no nacionalistas que padecimos los excesos de los sucesivos gobiernos de ERC y Junts", ha apostillado.

"Pensaba que me encontraría a un PP en una posición diferente, pero veo que siguen igual. Ojalá un día se curen", le ha contestado Trias, quien ha cerrado su comparecencia lamentado que "no acabe con un mea culpa por haber montado algo tan horroroso" como la 'operación Cataluña'.