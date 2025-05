Sánchez y varios ministros salen en defensa de Cerdán tras el incidente en su domicilio y acusan a la ultraderecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como varios ministros y cargos del PSOE han salido en defensa del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras el incidente de "acoso" en su domicilio por parte de una periodista que ha sido denunciado por el partido.

"Mi solidaridad con Santos Cerdán y su familia. El acoso de ultraderechistas disfrazados de periodistas no tiene cabida en una democracia. Esto no va de partidos, va de derechos", ha indicado Sánchez en un mensaje en su cuenta de X, recogido por Europa Press.

En la misma línea, la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha trasladado su "solidaridad" con Cerdán y su familia y ha encuadrado este incidente en una "estrategia de la derecha y extrema derecha".

Según indica, intentan "deshumanizar" al adversario y generar crispación y esto "deriva en este acoso de los pseudomedios a políticos progresistas", apunta.

El PSOE también se ha pronunciado a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, señalando que Cerdán tiene el apoyo de todo el partido. "Todos los y las socialistas estamos contigo y tu familia, Santos. Siempre. No vamos a dar un paso atrás ante los ultras y el acoso al que nos someten. No nos van a amedrentar. Abrazo fuerte compañero", indican.

En la misma línea, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, respalda a Cerdán "ante los ultras, sus bulos y sus ataques" y asegura que "los insultos y el acoso no les van a servir de nada".

También se ha pronunciado al respecto el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que señala como culpable a "la máquina del fango". "El acoso no se puede permitir, no se puede ignorar y no se puede minimizar. Mi más rotunda condena y un fuerte abrazo a ti y a tu familia, querido Santos Cerdán", ha escrito.

A su vez, el adjunto de Cerdán en la secretaria de Organización e integrante de la Ejecutva Federal, Juanfran Serrano, señala que este no es un incidente aislado ni tampoco una práctica periodística legítima.

"Es una cacería orquestada por pseudomedios ultras financiados con dinero público del PP y amparados por su silencio cómplice. Un atropello intolerable en democracia", se queja.