San Pablo Burgos retirará el 9 del alero Álex Barrera, que se despide tras 8 temporadas

Burgos, 16 may (EFE).- El San Pablo Burgos ha anunciado que al inicio de la próxima temporada, ya en la ACB, retirará el dorsal 9 que ha lucido durante ocho temporadas el alero Álex Barrera, que deja el equipo.

Así lo ha anunciado el director deportivo, Albano Martínez, en la rueda de prensa de despedida del jugador, en la que ha explicado que están buscando el mejor día para poder hacerlo y será durante la próxima temporada, cuando el equipo milite en ACB.

El jugador ha tenido palabras de agradecimiento hacia el club y todos los que lo acompañaron en el camino y, visiblemente emocionado, ha repasado sus años en Burgos.

"Gracias a Albano y a Jesús por traerme aquí en 2016, por confiar en mí y por creer en un proyecto con un potencial increíble", ha dicho Barrera, quien recordó que para muchos su llegada a Burgos fue "un paso atrás" en su carrera.

El alero se ha referido a Félix Sancho, el presidente, a quien agradeció su "ambición y esfuerzo" por conseguir "todo lo que ha conseguido este club".

También destacó el trato por parte del club, a quien desde el primer día considera "una familia", en un sitio que "es especial", y ha prometido contestar a la afición, en especial a "el Komando Barrera", la peña que se creó en esta última etapa.

"Nunca en la vida pensé que iba a tener una peña con mi nombre", ha sostenido entre risas.

Barrera ha revelado que su decisión de marcharse la tomó "a comienzos de temporada", pero la mantuvo en silencio hasta el final, para no desviar la atención del grupo.

"No quise que nadie lo supiera hasta que terminara la temporada, el equipo se jugaba mucho y merecía estar centrado y no se lo dije hasta que no acabó la celebración", ha añadido el jugador, quien se definió a sí mismo como "una persona de pocas palabras pero de mucho trabajo".

Barrera se ha expresado además orgulloso por cómo el club ha crecido hasta consolidarse en la ACB.

"Esta es tu casa, y aquí siempre serás bienvenido", le han recordaron por su parte ambos directivos; y el presidente ha sostenido que el equipo "pierde un líder silencioso, a un jugador querido por todos y a un estandarte".

Para Sancho, se va "el jugador que más ha estado en San Pablo" y el que "mejor ha representado" al club. EFE

