Moncloa dice que wasaps sobre Air Europa son "intrascendentes" y el rescate está avalado

Madrid, 14 may (EFE).- El Gobierno considera que los mensajes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Transporte José Luis Ábalos sobre el rescate de Air Europa son "intrascendentes", según han afirmado fuentes de Moncloa, que insisten en que esa operación está "avalada" por la justicia española y la europea.

'El Mundo' publica este miércoles que Sánchez escribió al exministro varios mensajes en los que le planteaba "meditar" y ver "cómo enfocar" el rescate de Air Europa y expresaba su falta de convencimiento de que acabara en manos de IAG, propietario de Iberia.

"Creo que merece la pena que le demos una vuelta", "A mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence", dijo Sánchez según los mensajes publicados por 'El Mundo'.

Según el diario, el jefe del Ejecutivo envió estos mensajes a Ábalos cinco días después de la llamada que investiga la UCO de Javier Hidalgo, hijo del fundador de la aerolínea, a la mujer del presidente, Begoña Gómez.

A juicio de Moncloa, estos mensajes, igual que los anteriormente publicados, son "intrascendentes" y remarcan que el rescate de la compañía cuenta con el aval de la justicia española y la europea.

"No habrá un rescate más revisado que ese", han insistido las fuentes. EFE