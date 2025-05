Diego Gómez, sorprendido por cambio de entrenador en Granada: "Es una situación extraña"

A Coruña, 14 may (EFE).- El atacante Diego Gómez, uno de los refuerzos invernales del RC Deportivo, señaló este miércoles que el cambio de entrenador en el Granada acarrea una incógnita en cuanto a qué rival se encontrarán este sábado en Riazor.

“Ahora veremos el vídeo del rival, a ver qué nos cuenta el míster. Es una situación más extraña porque han cambiado de entrenador. Los partidos que venían haciendo ahí atrás ahora ya no tienen tanta importancia porque seguramente cambien muchas cosas”, comentó en rueda de prensa.

Aunque su equipo ya no se juega nada en estas últimas jornadas, tras asegurar la permanencia y quedarse sin opciones de pelear por el playoff de ascenso, el extremo gallego dijo que el Dépor irá “al máximo” porque por delante tiene partidos “muy bonitos” ante rivales que se están jugando mucho.

“El Granada es un grandísimo equipo. Luego vamos a Zaragoza, un mítico de la categoría. Son equipos muy bonitos para jugar y para ver porque habrá esa emoción de que el Granada tiene que ganar para meterse en el playoff y el Zaragoza se está jugando las castañas”, subrayó.

El canterano avaló la continuidad del técnico Óscar Gilsanz en el banquillo de Riazor porque “está haciendo un gran trabajo, ojalá siga muchos años más”.

Diego Gómez regresó en enero al Deportivo después de brillar en la primera vuelta con el CD Arenteiro en Primera Federación.

“No sé nada, estoy muy tranquilo. Tengo un contrato de larga duración hasta el 2030. Eso no me rompe nada la cabeza. Estoy donde quiero estar y el club me demostró que quería que estuviese”, concluyó. EFE

