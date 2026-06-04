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La lluvia cancela conciertos del Primavera Sound y causa un accidente de tren sin heridos

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Barcelona, 4 jun (EFE).- El episodio de lluvias que cae este jueves sobre Cataluña ha obligado a cancelar los conciertos de Mac DeMarco y Alex G del festival Primavera Sound en el parque del Fórum de Barcelona y también ha causado un accidente ferroviario, al chocar un tren contra un árbol caído a la vía, aunque ninguna persona ha resultado herida.

Según ha anunciado la organización del Primavera Sound en redes sociales, están “monitorizando la situación” e informarán cuando tengan “más novedades” sobre qué ocurrirá con el resto de conciertos programados para este jueves.

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Quedan pendiente por confirmar la realización de los conciertos de Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal, previstos para esta madrugada.

En Barcelona, el Ayuntamiento ha activado el Plan municipal de emergencia por insuficiencia de drenaje en fase de alerta y, entre otras medidas, ha pedido a los vecinos que revisen sus tejados, pararrayos, desagües y que eliminen las acumulaciones de residuos que los puedan obstruir.

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Protección Civil ha informado de que se ha superado el nivel de peligro en el río Ter en Sant Joan de les Abadesses (Girona) y también señala un aviso de riesgo hidrológico en la cuenca del Ter con superación del nivel de alerta en Ripoll (Girona).

A causa de las lluvias los Bomberos de la Generalitat han recibido 35 avisos entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche.

El incidente más destacado con relación a este episodio de lluvias ha sido el choque de un tren de la línea R3 de Rodalies contra un árbol cerca de Ripoll.

Ninguna persona ha resultado herida pero la circulación ferroviaria ha quedado interrumpida entre Manlleu y Ripoll, un tramo de vía única.

Según fuentes de Renfe, el árbol ha caído a la vía, presumiblemente, a causa de la lluvia y se ha establecido un servicio alternativo de autobús para toda la línea.

Los Bomberos de la Generalitat, por su parte, han desplazado seis dotaciones para esta emergencia y han acompañado a cinco personas, cuatro viajeros y el maquinista, por la vía hasta la estación. EFE

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gcm/ppa/erc/mg/plv

(foto)(vídeo)

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